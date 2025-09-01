Finale malog baluna na Skalini: Ne propustite napetu završnica Prvenstva svita u malom balunu

Danas se igra finale "Prvenstva svita u malom balunu na skalini", na jedinstvenom mjestu u svijetu gdje je skalina na sredini terena, pa je potrebna posebna nogometna tehnika za ovo zanimljivo natjecanje. "Memorijal Pipa i Mile" čime se ekipa s Jadrana sjeća svojih prerano preminulih prijatelja.

Dakle, na Zvončacu, bolje rečeno "na Jadranu", na jednom od posljednjih splitskih mjesta gdje možeš sresti domaći svit, danas će se ponovo okupiti ljubitelji baluna. A srećemo ih tamo stalno u priči hajdučkoj; često je tamo i Marko Livaja, koji će se uvijek odazvati potpisati dres i fotografirati se s obožavateljima. Na Jadranu je na balun znao baciti i veliki Bernard Vukas, Zagrepčanin, koji se zaljubio u Hajduk i dalmatinsku pismu, pa postao najveći Splićanin.

Danas poslijepodne, u organizaciji "Karaman koncerta" i agilnog direktora turnira Damira Karamana, očekuje nas napeta završnica u dvije kategorije. U kategoriji Veterani +45 u utakmici za treće mjesto sastat će se ekipe "Cigest" i "Taxi Tartaglia" dok finale spaja dva velika sportska rivala: ekipu "Bilo kad", predvođenu Gordanom Boljatom, i ekipu "Jamajka", koju vodi Dražen Burić.

Kod seniora imamo vrlo jak roster igrača, među kojima su i osvajači ovogodišnjeg Torcida kupa iz ekipe Torcida Varoš, među ostalim i najbolji igrač Torcida kupa Antonio Blažević, čija se ekipa "Ronioci" već plasirala u polufinale te očekuje pobjednike susreta "Ja i ova dvojica" i restorana "Focus".

Gordanu Boljatu dobro ide i u seniorskoj kategoriji, tako njegova ekipa "Bilo kad" u polufinalu očekuje pobjednika najjačeg ogleda koji se igra na Skalini između "Mooma food and bar" i prošlogodišnjeg pobjednika turnira "Favela Varoš".

Turnir je igran i u dječjim kategorijama, gdje su ostvareni i sljedeći rezultati:

U10

1. mjesto: Yasuni Boys

2. mjesto: Jadran Boys

3. mjesto: White Boys Jr

Najbolji strijelac: Roko Šeparović (Yasuni Boys)

Najbolji igrač: Ivano Zrilić (Yasuni Boys)

U13

1. mjesto: Mularija

2. mjesto: Sigetska Utvrda

3. mjesto: Lopate

Najbolji strijelac: Nediljko Gojsalić (Mularija) – 8 golova

Najbolji igrač: Nediljko Gojsalić (Mularija)

U15

1. mjesto: White Boys

2. mjesto: Pujanke

3. mjesto: Caffe Bar La Figaro

Najbolji strijelac: Duje Mrđen (Pujanke) – 12 golova

Najbolji igrač: Toma Bošnjak (White Boys)

Današnja satnica:

16:00 – Veterani, 3. mjesto

17:15 – Seniori, 3. mjesto

18:15 – Revijalna utakmica – djeca HNK Hajduka

18:45 – Veterani, finale

20:00 – Seniori, finale