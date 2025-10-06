Close Menu

Finale “Dana Spinuta ’25”: Humanitarna večer, sportski spektakl i velika donacija udruzi “Autizam 365”

Na završni dan turnira održat će se humanitarna lutrija, čiji će cjelokupan prihod biti doniran udruzi “Autizam 365”. Donacija će biti simbolično uručena predstavniku udruge na kraju večeri, a organizatori su se ovom prilikom zahvalili svim sponzorima i građanima koji su pomogli u organizaciji događaja

Zbog loših vremenskih uvjeta, veliko finale popularnog turnira “Dani Spinuta ’25” prebačeno je na utorak, 7. listopada, a organizatori su pripremili večer punu sporta, glazbe i humanosti.

Na završni dan turnira održat će se humanitarna lutrija, čiji će cjelokupan prihod biti doniran udruzi “Autizam 365”. Donacija će biti simbolično uručena predstavniku udruge na kraju večeri, a organizatori su se ovom prilikom zahvalili svim sponzorima i građanima koji su pomogli u organizaciji događaja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Glavna nagrada humanitarne lutrije je električna bicikla sponzora Električna vozila Kažot, dok su nagrade od 2. do 5. mjesta Hajdukovi dresovi — i to posebni primjerci: Marko Livaja (matchworn i potpisan), Ivan Rakitić (s potpisima igrača Hajduka), Marino Skelin (potpisan) i Michelle Šego (potpisan).
Među brojnim ostalim nagradama nalaze se i ručkovi i večere za dvoje u poznatim splitskim restoranima — Kadena, Zrno Soli, Biberon Maestro, Girasole, DeListeš, Pandora GreenBox te Jo & The Sisters.

Program počinje u 18:30 sati uz DJ-a Sulea i KDP Slušaonu, nakon čega slijedi utakmica za treće mjesto između ekipa C.B. King Berlin i Ako ne skupin ekipu do idućeg petka. U 19:50 na teren izlaze poznata imena u zabavnom warm-upuŽuvy & Duky protiv Vojka & Slatkog, dok će Spinutovizija donijeti prepoznatljivu dozu humora i lokalnog štiha.

U 20:15 na rasporedu je finale veterana između ekipa Grm i tunj i Mijo i drugovi, a odmah nakon tradicionalnog povlačenja konopa slijedi veliko finale večeri — spektakularni dvoboj Žuti Taxi – Za šaku dolara.

Proglašenje pobjednika zakazano je za 21:50, a već deset minuta kasnije slijedi izvlačenje nagrada humanitarne lutrije. Večer će zaokružiti Spinut Banda Aid, koja će zasvirati u prepoznatljivom splitskom duhu.

Organizatori poručuju da je cilj finalne večeri, osim dobre zabave, pomoć onima kojima je najpotrebnija. Spinut i ove godine pokazuje da sport, glazba i zajedništvo mogu stvoriti nešto veće — večer s osmijehom i srcem.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0