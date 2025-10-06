Finale “Dana Spinuta ’25”: Humanitarna večer, sportski spektakl i velika donacija udruzi “Autizam 365”

Zbog loših vremenskih uvjeta, veliko finale popularnog turnira “Dani Spinuta ’25” prebačeno je na utorak, 7. listopada, a organizatori su pripremili večer punu sporta, glazbe i humanosti.

Na završni dan turnira održat će se humanitarna lutrija, čiji će cjelokupan prihod biti doniran udruzi “Autizam 365”. Donacija će biti simbolično uručena predstavniku udruge na kraju večeri, a organizatori su se ovom prilikom zahvalili svim sponzorima i građanima koji su pomogli u organizaciji događaja.

Glavna nagrada humanitarne lutrije je električna bicikla sponzora Električna vozila Kažot, dok su nagrade od 2. do 5. mjesta Hajdukovi dresovi — i to posebni primjerci: Marko Livaja (matchworn i potpisan), Ivan Rakitić (s potpisima igrača Hajduka), Marino Skelin (potpisan) i Michelle Šego (potpisan).

Među brojnim ostalim nagradama nalaze se i ručkovi i večere za dvoje u poznatim splitskim restoranima — Kadena, Zrno Soli, Biberon Maestro, Girasole, DeListeš, Pandora GreenBox te Jo & The Sisters.

Program počinje u 18:30 sati uz DJ-a Sulea i KDP Slušaonu, nakon čega slijedi utakmica za treće mjesto između ekipa C.B. King Berlin i Ako ne skupin ekipu do idućeg petka. U 19:50 na teren izlaze poznata imena u zabavnom warm-upu — Žuvy & Duky protiv Vojka & Slatkog, dok će Spinutovizija donijeti prepoznatljivu dozu humora i lokalnog štiha.

U 20:15 na rasporedu je finale veterana između ekipa Grm i tunj i Mijo i drugovi, a odmah nakon tradicionalnog povlačenja konopa slijedi veliko finale večeri — spektakularni dvoboj Žuti Taxi – Za šaku dolara.

Proglašenje pobjednika zakazano je za 21:50, a već deset minuta kasnije slijedi izvlačenje nagrada humanitarne lutrije. Večer će zaokružiti Spinut Banda Aid, koja će zasvirati u prepoznatljivom splitskom duhu.

Organizatori poručuju da je cilj finalne večeri, osim dobre zabave, pomoć onima kojima je najpotrebnija. Spinut i ove godine pokazuje da sport, glazba i zajedništvo mogu stvoriti nešto veće — večer s osmijehom i srcem.