Filmska potjera na splitskim ulicama: Policija do detalja opisala hvatanje vozača

U nedjelju, 2. studenoga 2025., policijski službenici Druge policijske postaje Split uočili su oko 01:50 sati vozilo koje se kretalo većom brzinom ulicom Put Orišca. Vozač se odbio zaustaviti na znakove policije, povećavajući brzinu i vozeći između prometnih traka, onemogućujući pretjecanje i zaustavljanje.

Potjera se nastavila kroz Maslinsku ulicu i križanja Put Trstenika, Poljička cesta te Poljička cesta i Bruna Bušića, gdje su policijski službenici konačno blokirali vozilo i zaustavili ga. Utvrđeno je da je vozilom upravljao 49-godišnjak pod utjecajem alkohola (0,90 g/kg), koji je odbio preliminarno testiranje na droge i/ili lijekove te izuzimanje uzoraka krvi i urina.

Vozač je uhićen i priveden na sud zbog četiri prometna prekršaja. Sudu je predloženo zadržavanje i kazna zatvora od 60 dana, ali je trenutno pušten na slobodu, dok će konačna odluka o njegovoj odgovornosti biti donesena naknadno.