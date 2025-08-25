FILMSKA POTJERA Bježao policiji bez vozačke, prijeti mu ogromna novčana kazna

Prava filmska potjera odvijala se u subotu poslijepodne na riječkim ulicama nakon što je 44-godišnji vozač, za kojeg je policija znala da nema vozačku dozvolu, pokušao pobjeći patroli prometne policije koja ga je pokušala zaustaviti na području Škurinja, piše Primorsko-goranska policija.

Bježao kroz crveno i udarao u rubnjak

Umjesto da pokaže dokumente, muškarac je naglo startao i dao se u bijeg. Tijekom potjere počinio je niz opasnih prekršaja: nekoliko je puta prošao kroz crveno svjetlo na semaforu, nepropisno pretjecao i polukružno se okretao na nedozvoljenim mjestima. U jednom je trenutku i udario vozilom u betonski rubnjak.

Ni udarac ga nije zaustavio. Ignorirajući zvučne i svjetlosne signale policije, nastavio je divlju vožnju sve do Mlake. Tamo je konačno zaustavio automobil, iskočio iz njega i pokušao pobjeći pješice, no policajci su ga brzo sustigli i spriječili u bijegu.

Poznati recidivist s pet presuda

Kako se ispostavilo, radi se o starom poznaniku policije. Riječ je o višestrukom recidivistu u činjenju prometnih prekršaja, kojem je vozačka dozvola trajno ukinuta zbog nakupljenih negativnih bodova. Zbog vožnje bez dozvole već je pet puta pravomoćno osuđivan.

Policija mu je na licu mjesta privremeno oduzela vozilo, a zbog niza prometnih prekršaja, kao i prekršaja iz Zakona o prebivalištu i Zakona o osobnoj iskaznici, protiv njega je podnesen optužni prijedlog. Predložena je ukupna novčana kazna od 7.200 eura te zaštitna mjera trajnog oduzimanja vozila.