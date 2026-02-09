Close Menu

Film "Svadba" je i službeno najgledaniji film svih vremena u Hrvatskoj

[FOTO] Film ruši granice onoga što se do jučer činilo mogućim za domaći naslov

Hrvatski film ‘Svadba‘ nastavlja pisati povijest i rušiti granice onoga što se do jučer činilo mogućim za domaći naslov. S aktualnih 522.106 gledatelja u hrvatskim kinima, ‘Svadba‘ je službeno najgledaniji i najuspješniji film svih vremena u Hrvatskoj.

Kada se hrvatskim brojkama pridoda i rezultat iz Bosne i Hercegovine, gdje je film do sada pogledalo 202.063 gledatelja, ‘Svadba‘ doseže ukupno 724.169 gledatelja u samo te dvije države – brojku koja se u regionalnoj kino-distribuciji rijetko viđa, a još rjeđe ostvaruje domaći naslov.

‘Svadba‘  je od premijernih dana rasla iz projekcije u projekciju, osvajajući gledatelje svih generacija kombinacijom snažne emocionalne priče, prepoznatljivog humora i glumačke energije koja se u kinu osjeti kao događaj. Riječ je o filmu koji se ne ‘pogleda i zaboravi‘, nego se o njemu govori – i to je, u konačnici, jedina formula koja stvara dugotrajne kino-hitove. ‘Svadba‘ je dokaz da hrvatski film može ne samo konkurirati – nego dominirati regionalnim tržištem, rušiti povijesne rekorde i postati događaj koji ujedinjuje publiku bez obzira na granice. 

Veliki doprinos ovom fenomenu dao je i impresivan glumački ansambl, predvođen Reneom BitorajcemDraganom BjelogrlićemLindom BegonjaVesnom TrivalićAnđelkom Stević ŽugićRokom SikavicomNikom GrbeljaMarkom GrabežomSrđanom Žikom TodorovićemDejanom AćimovićemSnježanom Sinovčić Šiškov i Jelisavetom Sekom Sablić uz niz istaknutih regionalnih i hrvatskih glumaca koji su filmu dali dodatnu težinu i širinu, među kojima su Goran GrgićJanko Popović VolarićMarko MiljkovićDenis Murić, i Nevena Nerandžić.

Svćeniku iz BiH se ne sviđa ''Svadba'', poziva na bojkot filma koji obara rekorde diljem regije

Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, kompozitor Dubravko Robić, dizajner zvuka Ivan Zelić, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dok masku potpisuje Snježana Gorup

Film su sufinancirali HAVC, Podprogram MEDIA programa Kreativna Europa i HRT, a distribuciju potpisuje Blitz grupa (Blitz i Duplicato).

‘Svadba‘ je danas više od filma. Ona je mjerilo – i trenutak koji će se još dugo prepričavati.

