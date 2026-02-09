Svćeniku iz BiH se ne sviđa ''Svadba'', poziva na bojkot filma koji obara rekorde diljem regije

Na društvenim mrežama Župa Uzašašća Gospodinova iz Novog Travnika objavljen je poziv na bojkot filma Svadba, koji posljednjih tjedana bilježi veliku gledanost i obara rekorde diljem regije.

U objavi se navodi kako film, koji se promovira kao romantična komedija, na „tužan, ružan i jadan način vrijeđa najveće i najvažnije vrijednosti kršćanstva“, pri čemu se, prema njihovim riječima, na vulgaran i blasfemičan način spominju Bog i temeljne istine kršćanske vjere.

„S tugom sam doživio objavu da se tzv. romantična komedija Svadba prikazuje i u našem gradu. Film koji ovih dana ‘osvaja’ publiku diljem regije na tužan, ružan i jadan način vrijeđa najveće i najvažnije vrijednosti jedne religije – konkretno kršćanstva, spominjući na vulgaran i blasfemičan način Boga i najvažnije stvarnosti i istine našega spasenja. Krv Kristova, koja je prolivena za spasenje naših duša, postaje predmet humora i zabave, a Bog predmet sprdnje i igre“, stoji u objavi.



U nastavku se osvrću i na odnos umjetničke slobode i odgovornosti, ističući kako je Crkva kroz povijest bila čuvarica umjetnosti, uz stalni poziv na odgovornost autora.

„Crkva je kroz povijest bila nositeljica i čuvarica umjetnosti, uvijek poštujući slobodu umjetnosti, ali i pozivajući na odgovornost. Danas, nažalost, postajemo svjedoci da je slobode previše, a odgovornosti malo ili je uopće nema. Kakva je to sloboda koja vrijeđa tuđe temeljne vjerske istine? Gdje je odgovornost?“, navodi se u objavi.

Naglašava se kako sloboda umjetničkog izražavanja ima važnu ulogu u svakom zdravom društvu, no da ona ne smije isključivati odgovornost prema vjerskim osjećajima velikog broja ljudi.

„Umjetnost koja svjesno vrijeđa ili banalizira vjerska uvjerenja ne doprinosi dijalogu, nego produbljuje podjele. Moguće je stvarati snažna, kritična i suvremena umjetnička djela bez psovki, vrijeđanja svetinja ili omalovažavanja tuđe vjere. Poštovanje prema vjerskim osjećajima ne znači cenzuru, nego kulturu u kojoj se sloboda izražavanja i međusobno uvažavanje nadopunjuju“, poručuju iz župe.

U završnom dijelu objave izražava se i razočaranje činjenicom da su, kako navode, pojedini vjernici odlazili u druge gradove kako bi pogledali film.

„S tugom sam doživio i vijest da su mnogi naši vjernici, čuvši stavove kolega svećenika ovog kraja koji su ranije izašli u javnost, pohitali u druge gradove pogledati film kako ne bi bili viđeni u našem gradu. Ne preostaje mi ništa drugo nego moliti za njih“, zaključuje se u objavi.

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, uz podijeljena mišljenja o granicama umjetničke slobode i poštovanja vjerskih osjećaja.