Film koji ne smijete propustiti; Gledatelji u čak tri dvorane Kaptol Boutique Cinema s ponosom i poštovanjem gledali dokumentarni film o nezaustavljivoj hrabrosti Velimira Đereka Sokola

Pred brojnom publikom i uzvanicima u čak tri dvorane, sinoć je u Kaptol Boutique Cinema by Cinestar premijerno prikazan prvi hrvatski dokumentarni film u Cinestar distribuciji, „Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina“ koji s prikazivanjem u kinima diljem Hrvatske kreće 13. studenog, nekoliko dana uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

„Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina“, donosi potresnu, autentičnu i do sad neispričanu priču o životu Velimira Đereka Sokola, istinskog heroja i zapovjednika Sajmišta. Kombinirajući vješto dokumentarne materijale, svjedočanstva suboraca, obitelji, današnjih mlađih generacija te kadrove koji su primjenom umjetne inteligencije na trenutke oživjeli Velimira Đereka Sokola i gledateljima omogućili susret s vukovarskim herojem, autori filma Edurard i Dominik Galić uspjeli su gledateljima prenijeti snažnu emociju koju nosi sama Sokolova priča, ali i ponovo potvrditi da imamo razloga biti ponosni na hrvatsku kinematografiju.

Velimir Đerek Sokol bio je jedan od posljednjih vukovarskih branitelja koji je autobusom ušao u opkoljeni grad, a njegova sudbina simbolizira neuništivu snagu, ljudskost i nepokolebljivu vjeru u slobodu, u Hrvatsku.

Govoreći na premijeri, producent filma Dominik Galić istaknuo je da je nakon mnogo godina bavljenja temom Vukovara i prikupljenih materijala, Sokolova priča bila onaj dodatan poticaj za koji su znali da zaslužuje ugledati svjetlo dana. No, tu su priču željeli predočiti na jednako odlučan način kakva je bila i Velimirova odluka o odlasku u Vukovar. Jedan od najizazovnijih, ali i najuzbudljivijih dijelova stvaranja filma bilo je zasigurno korištenje umjetne inteligencije za oživljavanje likova i atmosfera iz prošlosti. Kombinirajući napredne AI modele s klasičnom filmskom tehnikom, uspjeli smo stvoriti gotovo stvarno iskustvo koje briše granice između dokumentarnog i igranog filma, no AI nije korištena radi efekta, već kao sredstvo za vraćanje emocija i autentičnosti priče, što ovaj film čini jedinstvenim u domaćoj i svjetskoj kinematografiji, čineći daleko bližim i stvarnijim Velimira i ono vrijeme.

Eduard Galić, redatelj filma, s ponosom je naglasio: „Našim Sokolom otvorili smo još jednu novu stranicu u načinu pripovijedanja u filmskoj umjetnosti, gdje uz mnogo prikupljenog dokumentarnog materijala i iskustva, tehnologija postaje saveznik u prenošenju važnih povijesnih priča. Sokol zato nije tek dokumentarac o prošlosti, on je čvrst pogled u budućnost i poziv svima da se zajedno prisjetimo i cijenimo neprocjenjive vrijednosti slobode i zajedništva.“

Na premijeri filma bila je i obitelj Velimira Đereka Sokola, predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te mnogi drugi uzvanici te hrvatski branitelji iz Domovinskog rata među kojima i Ivan Anđelić Doktor te Ljubo Ćesić Rojs.

Sloganom „Vukovar se brani u kinu“, autori filma pozivaju da zajedno doživimo priču o čovjeku koji je postao simbol otpora, ali i svjedočimo rađanju nove ere hrvatskog filma, one u kojoj će umjetna inteligencija i čovjek stajati rame uz rame u stvaranju emocije, a hrvatska filmska industrija rame uz rame ili čak iznad svjetske!

"Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina" u distribuciji Duplicata možete pogledati u kinima diljem Hrvatske od 13. studenog 2025. godine