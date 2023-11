Filipa Hrgovića čeka meč protiv hrvatskog zeta

Filip Hrgović borit će se protiv Marka De Morija na velikoj boksačkoj priredbi koja će 23. prosinca održati u Saudijskoj Arabiji.

Radi se o 41-godišnjem Australcu koji je najpoznatiji po svojoj borbi iz 2015. godine, kad se suprotstavio Davidu Hayeu u njegovoj povratn, piše Gol.hr.

Dio novca uložio je u nekretnine na hrvatskoj obali, jer je od 2014. godine u braku s hrvatskom powerliftericom Milijanom Vojnović. On i rođena Požežanka nastanili su se u Splitu, gdje se za njegovu karijeru brinuo proslavljeni hrvatski olimpijac Mario Šivolija-Jelica.

📋 ANNOUNCED: Full Anthony Joshua & Deontay Wilder 'Day of Reckoning' card on Dec 23rd in Saudi Arabia:

🥊 Anthony Joshua vs Otto Wallin

🥊 Deontay Wilder vs Joseph Parker

🥊 Daniel Dubois vs Jarrell Miller

🥊 Dmitry Bivol vs Lyndon Arthur

🥊 Jai Opetaia vs Ellis Zorro

🥊 Frank…

— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 15, 2023