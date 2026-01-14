Filip Krovinović prati košarkaški derbi. A za koga navija?

Da, bili smo u pravu. Filip Krovinović na Gripe je došao gledati utakmicu Žutih. Sada ostaje samo pitanje - za koga navija u današnjem susretu?

Danas u 20 sati KK Split dočekao je Cibonu u nastavku Super Sport Premijer lige. Igra se 16. kolo, a iza Žutih je jedanaest pobjeda zaredom u prvenstvu Hrvatske, vodeći su na tablici ispred Zadra.

- Cibona se diže u posljednjim utakmicama, vratio im se i Šiško, ali mi znamo što trebamo napraviti. Vjerujem da uz pomoć navijača pobjeda neće izostati, pozivam ih neka ispune Gripe - kazao je kapetan Ivan Perasović.