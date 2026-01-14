Filip Krovinović nakon pobjede nad Posušjem: "Sve uvježbavamo za Istru"

Hajduk je danas s početkom u 15 sati igrao s Posušjem na Poljudu. Bio je to drugi ispit za Bijele u okviru priprema za nastavak sezone nakon što su u nedjelju s 2:1 pobijedili Croatiju u Zmijavcima. Bijeli su danas slavili rezultatom 4:0.

Utakmicu je komentirao Filip Krovinović.

"Mogu komentirati prvih 60 minuta u kojima sam sudjelovao. Bilo je stvarno dobro, mislim da smo na dobrom putu, dobro treniramo, dobro upijamo nove trenerove ideje i mogu reći da se vidi razlika između prvog tjedna ljetnih priprema do drugog tjedna ovih zimskih priprema. Mislim da smo puno napredovali, mislim da još možemo i rekao bih da to pokazujemo i na terenu", kaže.

Drago mu je što je momčad ostala u Splitu na pripremama.

"Drago mi je što smo ostali, nije bitno gdje smo, najbitnije je da budemo sto posto u treningu i utakmici. Uživamo, ništa nam ne fali ovdje, imamo ljude koji brinu o svemu i ovim putem im se zahvaljujem. Stvarno uživamo", kaže Krovinović.

Pojasnio je na čemu trener Gonzalo Garcia inzistira.

"Na svemu pomalo, da smo s loptom mirni i strpljivi, ali i ajmo reći agresivni, ali i kada izgubimo loptu da smo brzi. Agresiva bez lopte i s loptom", kaže.

Bijele u subotu očekuje Široki Brijeg.

"To je zadnja pripremna utakmica prije Istre. Sve uvježbavamo za Istru, to je najbitnije", kazao nam je za kraj.