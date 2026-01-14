Gdje će Krova? "Uhvatili" smo ga na Gripama

Hajduk je danas s početkom u 15 sati igrao s Posušjem na Poljudu. Bio je to drugi ispit za Bijele u okviru priprema za nastavak sezone nakon što su u nedjelju s 2:1 pobijedili Croatiju u Zmijavcima.

Utakmica je bila zatvorena za javnost, a dogovorom klubova igralo se 120 minuta (4x30). Okončana je rezultatom 4:0 za domaćine.

Hajdukov suparnik je trenutačno pretposljednja momčad BiH Premier lige, a vodi je trener Dario Bašić. Pripreme za nastavak sezone momčad Posušja započela je 5. siječnja, na isti dan kad i Hajduk.

60 minuta u današnjoj utakmici odigrao je Filip Krovinović, no nakon utakmice nije išao kući odmarati. "Uhvatili" smo ga upravo kada se parkirao pred dvoranom na Gripama. Možda je išao bodriti Žute koji od 20 sati igraju protiv Cibone.