Filip Buturić iz AK Biograd drugi na zahtjevnom Sinj Trailu

Član Atletskog kluba Biograd Filip Buturić nastavlja nizati velike uspjehe. Nakon ljetne stanke i odrađenih priprema, ušlo se u samu završnicu sezone, a predzadnje je kolo održano u Sinju gdje je Buturić na vrlo zahtjevnoj utrci Sinj Trail u sklopu Hrvatske trail lige osvojio drugo mjesto.

Utrka se trčala na kružnoj stazi Čoja, dugoj 22 kilometra s više od 1000 metara uspona. Start utrke bio je ispred crkve Gospe Sinjske na sinjskoj pijaci. Trasa dalje prolazi kraj Alkarskih dvora te se asfaltnim putem penje na Stari grad do Crkve Sv. Mihovila. Spuštajući se, staza vodi trkače do širokog makadamskog puta i uspona prema plućima grada Sinja, Pavića nebesima. Kod mjesta Lučane. nastavlja asfaltnom cestom u dužini od 1 km do ulaska u zaštićeni krajobraz Sutine i uspona prema najvećem vrhu sinjske okolice, Visošnici (907 mnv) odakle se širokim makadamskim putem spušta kroz jedan od najljepših dijelova sinjskog kraja kanjon Sutine te prolazi cijelom dužinom od izvora do ponovnog izlaska iz kanjona prema Pavića nebesima.

Buturić je odradio odličnu utrku i stigao do srebra. Ispred njega ciljem je prošao samo najbolji hrvatski trail trkač Karlo Vučinić iz AK Bjelovar, dok je treće mjesto zauzeo Mislav Perić iz AK FIT.

Posljednja utrka sezone održat će se 13. prosinca, riječ je o četvrtom izdanju adventskog traila Tri kastafska vrha na kojem će Filip tražiti potvrdu postolja u ukupnom poretku.