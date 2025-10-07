Festival mentalnog zdravlja ponovno u Splitu: vikend ispunjen kreativnošću, glazbom i zajedništvom

Udruga Feniks Split i ove godine organizira Festival mentalnog zdravlja, koji će se održati 1. i 12. listopada 2025. u Parku Turske kule od 11 do 22:30 sati.

Festival već tradicionalno okuplja sve generacije s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poteškoća, a i ove godine donosi bogat program koji spaja umjetnost, sport, relaksaciju i zajedništvo.

Posjetitelje očekuje šarenilo kreativnih sadržaja, inspirativne radionice, sportske aktivnosti, opuštanje i druženje u sigurnom i podržavajućem okruženju. Festival promiče atmosferu bez žurbe i bez maske, uz puno iskrenih susreta, smijeha i dobre energije.

Na programu su, među ostalim:

Sportska zona “Teretana ispod bora” s rekreativnim vježbama, odbojkom, badmintonom, jogom, zumbom, tai chijem i meditacijom

s rekreativnim vježbama, odbojkom, badmintonom, jogom, zumbom, tai chijem i meditacijom Kreativne radionice keramike, origamija, mandala i bojanki

keramike, origamija, mandala i bojanki Terapijsko pripovijedanje , bajkaonica , društvene igre i psiho dramska radionica

, , i Fjaka proplanak – zona opuštanja s dekicama i hamocima

– zona opuštanja s dekicama i hamocima Akustični koncerti , DJ party i filmske večeri pod zvijezdama

, i Antidepresivna slastičarna i bezalkoholni koktel caffe

i Feniks POP UP savjetovalište s volonterima, psihoterapeutima i peer stručnjacima

s volonterima, psihoterapeutima i peer stručnjacima Piknik ručak za sve sudionike

Festival naglašava zajedništvo, podršku, prijateljstvo i slobodu izražavanja, a svi sadržaji su besplatni i inkluzivni, namijenjeni građanima svih dobnih skupina, obiteljima, prijateljima, djeci i kućnim ljubimcima.

Organizatori poručuju:

“Dođite, opustite se i napunite baterije – jer niste sami. Vaše mentalno zdravlje je važno.”

Za sudjelovanje nije potrebna prijava, a detaljan raspored i satnica aktivnosti bit će objavljeni u narednim danima.

Festival se održava uz financijsku podršku Grada Splita, te sufinanciranje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, HBOR-a i Splitsko-dalmatinske županije. Dio je projekta “Puna mi je kapa!” koji Udruga Feniks provodi u suradnji sa Sveučilištem u Splitu.

PROGRAM FESTIVALA „DAN MENTALNOG PREDAHA 2025.“ SUBOTA 11.10. *11:00-14:00 FENIKS POP UP SAVJETOVALIŠTE (Nikica Gotovac, Monika Kralj, Iris Marin Prižmić) 11:00-12:00 Radionica PROSTORI UNUTARNJIH KOLAŽA Bruna Radelja & Nera Dešković 12:12:30 MINDFULLNES Karla Mesić- Kailash joga 12:30-13:00 PONOSNI SLON- PRIPOVJEDAONICA za velike i male Jasmina Žiljak, SVIBOR- Tale & more 13:00-14:00 JOGA Laura Računica- Kailash joga 14:00-15:00 PIKNIK RUČAK Chef Jerko Roso, Diana Radovniković 15:00-16:00 RADIONICA ORIGAMIJA Danira Matošić 16:00-17:00 MREŽA NAŠIH ODNOSA-PSIHODRAMSKA RADIONICA Mateja Črnko & Iris Marin Prižmić 17:00-18:00 SOUL MOTION PLESNJAK Marina Kuzmanić, EcoArtLab 18:00-19:00 MALI ŠUMSKI NOGOMET 19:00-22:00 MUZIČKI PROGRAM Monika Kralj, Duško Letilović, Laura Računica, Sanjuska , DJ Ivan Škvorc Tokom cijelog dana OBA DANA 11-22 h: (POP UP) FJAKA PROPLANAK UZ DEKICE I HAMOCKE

TERETANA ISPOD BORA (sportske rekreativne aktivnosti, hula hop, laštrik, badminton)

(sportske rekreativne aktivnosti, hula hop, laštrik, badminton) PROPLANAK ZA DRUŠTVENE IGRE

ŠATOR SRETNIH PRIČA Jasmina Aleksandra Žiljak, SVIBOR- Tale & more (snimka pripovjetki) BEZALKOHOLNI KOKTEL CAFFE Sara Vješnica ŠUMSKA SLASTIČARNA

SECOND HAND BUVLJAK NEDJELJA 12.10. *11:00-14:00 FENIKS POP UP SAVJETOVALIŠTE (Ana Ćerdić, Mateja Črnko, Monika Kralj) 11:00-12:00 RADIONICA OSLIKAVANJA MANDALA Milana Stojić Veža, Udruga Terrum 12:00-13:00 SALSA BALET Dance and Traveling by Irena & Lazaro 13:00-14:00 PRIČA IZ ŠEŠIRA Željana Smoje 14:00-15:00 PIKNIK RUČAK Chef Jerko Roso, Diana Radovniković 15:00-16:00 TAI CHI Sonja Jukić, Put Vrline 16:00-17:00 BOJA SIGURNOSTI-likovna radionica za velike i male ARTINO KREATIVNI STUDIO-Sandra Čalić & Klara Ralica 17:00-18:00 ODBOJKA Jelena Lukšić, kineziolog 19:00-22:00 KINO POD ZVIJEZDAMA- Projekcija filma MOJ TATA JE KOBASICA (obiteljski, belgijski s titlovima) Mediteran Film Festival Tokom cijelog dana OBA DANA 11-22 h: (POP UP) FJAKA PROPLANAK UZ DEKICE I HAMOCKE

TERETANA ISPOD BORA (sportske rekreativne aktivnosti, hula hop, laštrik, badminton)

PROPLANAK ZA DRUŠTVENE IGRE

ŠATOR SRETNIH PRIČA Jasmina Aleksandra Žiljak, SVIBOR- Tale & more (snimka) BEZALKOHOLNI KOKTEL CAFFE Sara Vješnica ŠUMSKA SLASTIČARNA

SECOND HAND BUVLJAK