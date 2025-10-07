Festival mentalnog zdravlja ponovno u Splitu: vikend ispunjen kreativnošću, glazbom i zajedništvom

Udruga Feniks Split i ove godine organizira Festival mentalnog zdravlja, koji će se održati 1. i 12. listopada 2025. u Parku Turske kule od 11 do 22:30 sati.
Festival već tradicionalno okuplja sve generacije s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poteškoća, a i ove godine donosi bogat program koji spaja umjetnost, sport, relaksaciju i zajedništvo.
Posjetitelje očekuje šarenilo kreativnih sadržaja, inspirativne radionice, sportske aktivnosti, opuštanje i druženje u sigurnom i podržavajućem okruženju. Festival promiče atmosferu bez žurbe i bez maske, uz puno iskrenih susreta, smijeha i dobre energije.
Na programu su, među ostalim:
- Sportska zona “Teretana ispod bora” s rekreativnim vježbama, odbojkom, badmintonom, jogom, zumbom, tai chijem i meditacijom
- Kreativne radionice keramike, origamija, mandala i bojanki
- Terapijsko pripovijedanje, bajkaonica, društvene igre i psiho dramska radionica
- Fjaka proplanak – zona opuštanja s dekicama i hamocima
- Akustični koncerti, DJ party i filmske večeri pod zvijezdama
- Antidepresivna slastičarna i bezalkoholni koktel caffe
- Feniks POP UP savjetovalište s volonterima, psihoterapeutima i peer stručnjacima
- Piknik ručak za sve sudionike
Festival naglašava zajedništvo, podršku, prijateljstvo i slobodu izražavanja, a svi sadržaji su besplatni i inkluzivni, namijenjeni građanima svih dobnih skupina, obiteljima, prijateljima, djeci i kućnim ljubimcima.
Organizatori poručuju:
“Dođite, opustite se i napunite baterije – jer niste sami. Vaše mentalno zdravlje je važno.”
Za sudjelovanje nije potrebna prijava, a detaljan raspored i satnica aktivnosti bit će objavljeni u narednim danima.
Festival se održava uz financijsku podršku Grada Splita, te sufinanciranje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, HBOR-a i Splitsko-dalmatinske županije. Dio je projekta “Puna mi je kapa!” koji Udruga Feniks provodi u suradnji sa Sveučilištem u Splitu.
PROGRAM FESTIVALA
„DAN MENTALNOG PREDAHA 2025.“
SUBOTA 11.10.
*11:00-14:00 FENIKS POP UP SAVJETOVALIŠTE
(Nikica Gotovac, Monika Kralj, Iris Marin Prižmić)
11:00-12:00 Radionica PROSTORI UNUTARNJIH KOLAŽA
Bruna Radelja & Nera Dešković
12:12:30 MINDFULLNES
Karla Mesić- Kailash joga
12:30-13:00 PONOSNI SLON- PRIPOVJEDAONICA za velike i male
Jasmina Žiljak, SVIBOR- Tale & more
13:00-14:00 JOGA
Laura Računica- Kailash joga
14:00-15:00 PIKNIK RUČAK
Chef Jerko Roso, Diana Radovniković
15:00-16:00 RADIONICA ORIGAMIJA
Danira Matošić
16:00-17:00 MREŽA NAŠIH ODNOSA-PSIHODRAMSKA RADIONICA
Mateja Črnko & Iris Marin Prižmić
17:00-18:00 SOUL MOTION PLESNJAK
Marina Kuzmanić, EcoArtLab
18:00-19:00 MALI ŠUMSKI NOGOMET
19:00-22:00 MUZIČKI PROGRAM
Monika Kralj, Duško Letilović, Laura Računica, Sanjuska , DJ Ivan Škvorc
Tokom cijelog dana OBA DANA 11-22 h:
(POP UP)
- FJAKA PROPLANAK UZ DEKICE I HAMOCKE
- TERETANA ISPOD BORA (sportske rekreativne aktivnosti, hula hop, laštrik, badminton)
- PROPLANAK ZA DRUŠTVENE IGRE
- ŠATOR SRETNIH PRIČA
Jasmina Aleksandra Žiljak, SVIBOR- Tale & more (snimka pripovjetki)
- BEZALKOHOLNI KOKTEL CAFFE
Sara Vješnica
- ŠUMSKA SLASTIČARNA
- SECOND HAND BUVLJAK
NEDJELJA 12.10.
*11:00-14:00 FENIKS POP UP SAVJETOVALIŠTE
(Ana Ćerdić, Mateja Črnko, Monika Kralj)
11:00-12:00 RADIONICA OSLIKAVANJA MANDALA
Milana Stojić Veža, Udruga Terrum
12:00-13:00 SALSA BALET
Dance and Traveling by Irena & Lazaro
13:00-14:00 PRIČA IZ ŠEŠIRA
Željana Smoje
14:00-15:00 PIKNIK RUČAK
Chef Jerko Roso, Diana Radovniković
15:00-16:00 TAI CHI
Sonja Jukić, Put Vrline
16:00-17:00 BOJA SIGURNOSTI-likovna radionica za velike i male
ARTINO KREATIVNI STUDIO-Sandra Čalić & Klara Ralica
17:00-18:00 ODBOJKA
Jelena Lukšić, kineziolog
19:00-22:00 KINO POD ZVIJEZDAMA- Projekcija filma MOJ TATA JE KOBASICA (obiteljski, belgijski s titlovima)
Mediteran Film Festival
Tokom cijelog dana OBA DANA 11-22 h:
(POP UP)
- FJAKA PROPLANAK UZ DEKICE I HAMOCKE
- TERETANA ISPOD BORA (sportske rekreativne aktivnosti, hula hop, laštrik, badminton)
- PROPLANAK ZA DRUŠTVENE IGRE
- ŠATOR SRETNIH PRIČA
Jasmina Aleksandra Žiljak, SVIBOR- Tale & more (snimka)
- BEZALKOHOLNI KOKTEL CAFFE
Sara Vješnica
- ŠUMSKA SLASTIČARNA
- SECOND HAND BUVLJAK