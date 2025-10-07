Close Menu

Festival mentalnog zdravlja ponovno u Splitu: vikend ispunjen kreativnošću, glazbom i zajedništvom

Donosimo program

Udruga Feniks Split i ove godine organizira Festival mentalnog zdravlja, koji će se održati 1. i 12. listopada 2025. u Parku Turske kule od 11 do 22:30 sati.

Festival već tradicionalno okuplja sve generacije s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poteškoća, a i ove godine donosi bogat program koji spaja umjetnost, sport, relaksaciju i zajedništvo.

Posjetitelje očekuje šarenilo kreativnih sadržaja, inspirativne radionice, sportske aktivnosti, opuštanje i druženje u sigurnom i podržavajućem okruženju. Festival promiče atmosferu bez žurbe i bez maske, uz puno iskrenih susreta, smijeha i dobre energije.

Na programu su, među ostalim:

  • Sportska zona “Teretana ispod bora” s rekreativnim vježbama, odbojkom, badmintonom, jogom, zumbom, tai chijem i meditacijom
  • Kreativne radionice keramike, origamija, mandala i bojanki
  • Terapijsko pripovijedanje, bajkaonica, društvene igre i psiho dramska radionica
  • Fjaka proplanak – zona opuštanja s dekicama i hamocima
  • Akustični koncerti, DJ party i filmske večeri pod zvijezdama
  • Antidepresivna slastičarna i bezalkoholni koktel caffe
  • Feniks POP UP savjetovalište s volonterima, psihoterapeutima i peer stručnjacima
  • Piknik ručak za sve sudionike

Festival naglašava zajedništvo, podršku, prijateljstvo i slobodu izražavanja, a svi sadržaji su besplatni i inkluzivni, namijenjeni građanima svih dobnih skupina, obiteljima, prijateljima, djeci i kućnim ljubimcima.

Organizatori poručuju:

“Dođite, opustite se i napunite baterije – jer niste sami. Vaše mentalno zdravlje je važno.”

Za sudjelovanje nije potrebna prijava, a detaljan raspored i satnica aktivnosti bit će objavljeni u narednim danima.

Festival se održava uz financijsku podršku Grada Splita, te sufinanciranje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, HBOR-a i Splitsko-dalmatinske županije. Dio je projekta “Puna mi je kapa!” koji Udruga Feniks provodi u suradnji sa Sveučilištem u Splitu.

 

PROGRAM FESTIVALA 

„DAN MENTALNOG PREDAHA 2025.“

 

SUBOTA 11.10.

*11:00-14:00 FENIKS POP UP SAVJETOVALIŠTE

(Nikica Gotovac, Monika Kralj, Iris Marin Prižmić)

11:00-12:00 Radionica PROSTORI UNUTARNJIH KOLAŽA

Bruna Radelja & Nera Dešković

12:12:30 MINDFULLNES 

Karla Mesić- Kailash joga

12:30-13:00 PONOSNI SLON- PRIPOVJEDAONICA za velike i male

Jasmina Žiljak, SVIBOR- Tale & more

13:00-14:00 JOGA

Laura Računica- Kailash joga

14:00-15:00 PIKNIK RUČAK

Chef Jerko Roso, Diana Radovniković

15:00-16:00 RADIONICA ORIGAMIJA

Danira Matošić

16:00-17:00 MREŽA NAŠIH ODNOSA-PSIHODRAMSKA RADIONICA

Mateja Črnko & Iris Marin Prižmić

17:00-18:00 SOUL MOTION PLESNJAK

Marina Kuzmanić, EcoArtLab

18:00-19:00 MALI ŠUMSKI NOGOMET

19:00-22:00 MUZIČKI PROGRAM

Monika Kralj, Duško Letilović, Laura Računica, Sanjuska , DJ Ivan Škvorc

Tokom cijelog dana  OBA DANA 11-22 h:

(POP UP)

 

  • FJAKA PROPLANAK UZ DEKICE I HAMOCKE
  • TERETANA ISPOD BORA (sportske rekreativne aktivnosti, hula hop, laštrik, badminton)
  • PROPLANAK ZA DRUŠTVENE IGRE
  • ŠATOR SRETNIH PRIČA

Jasmina Aleksandra Žiljak, SVIBOR- Tale & more (snimka pripovjetki)

  • BEZALKOHOLNI KOKTEL CAFFE

Sara Vješnica

  • ŠUMSKA SLASTIČARNA
  • SECOND HAND BUVLJAK

 

NEDJELJA 12.10.

*11:00-14:00 FENIKS POP UP SAVJETOVALIŠTE

(Ana Ćerdić, Mateja Črnko, Monika Kralj)

11:00-12:00 RADIONICA OSLIKAVANJA MANDALA

 Milana Stojić Veža, Udruga Terrum

12:00-13:00 SALSA BALET

Dance and Traveling by Irena & Lazaro

13:00-14:00 PRIČA IZ ŠEŠIRA

Željana Smoje

14:00-15:00 PIKNIK RUČAK

Chef Jerko Roso, Diana Radovniković

15:00-16:00 TAI CHI

Sonja Jukić, Put Vrline

16:00-17:00 BOJA SIGURNOSTI-likovna radionica za velike i male

ARTINO KREATIVNI STUDIO-Sandra Čalić & Klara Ralica

17:00-18:00 ODBOJKA

Jelena Lukšić, kineziolog

19:00-22:00 KINO POD ZVIJEZDAMA- Projekcija filma MOJ TATA JE KOBASICA (obiteljski, belgijski s titlovima)

Mediteran Film Festival

Tokom cijelog dana  OBA DANA 11-22 h:

(POP UP)

 

  • FJAKA PROPLANAK UZ DEKICE I HAMOCKE
  • TERETANA ISPOD BORA (sportske rekreativne aktivnosti, hula hop, laštrik, badminton)
  • PROPLANAK ZA DRUŠTVENE IGRE
  • ŠATOR SRETNIH PRIČA

       Jasmina Aleksandra Žiljak, SVIBOR- Tale & more (snimka)

  • BEZALKOHOLNI KOKTEL CAFFE

Sara Vješnica

  • ŠUMSKA SLASTIČARNA
  • SECOND HAND BUVLJAK
