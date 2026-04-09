Fešta o’ boba ponovno okuplja ljubitelje tradicije i dobre spize

Fešta o’ boba nastavlja svoju dugogodišnju tradiciju okupljanja ljubitelja dobre spize, druženja i običaja naših starih.

U subotu, 16. svibnja, na kambelovskom Brcu, će od 16:00 sati započeti najveća i najpoznatija gastronomska pučka manifestacija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Fešta o’ boba nije samo obična kulinarska priredba – to je pravo slavlje okusa, mirisa i tradicije, u kojem glavnu ulogu ima omiljena namirnica naših predaka – bob. Svake godine sudionici iznova oduševljavaju kreativnošću, pretvarajući bob u sve – od klasičnih težačkih jela do modernih delicija i slastica.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane – udruge, organizacije i pojedince – da se prijave i pokažu svoje kulinarsko umijeće. Budite dio ekipe koja čuva našu gastronomsku baštinu od zaborava i doprinosi stvaranju jedinstvene atmosfere fešte svih fešti.

Prijave su otvorene, a sudjelovanje možete prijaviti na broj: 098 178 4527.

Ne propustite priliku biti dio ove posebne manifestacije koja slavi tradiciju, zajedništvo i ljubav prema domaćoj spizi.

Vidimo se na Brcu!