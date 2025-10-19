FESB i DEA pokreću suradnju na razvoju Regionalnog centra za vodik u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) i Dalmatinska energetska agencija (DEA) planiraju uspostaviti suradnju na razvoju Hydrogen Hub-a – Regionalnog centra za vodik u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Inicijativa ima za cilj potaknuti razvoj zelenog vodika kao energenta budućnosti i doprinijeti energetskoj tranziciji prema klimatskoj neutralnosti.

Planirani centar dio je šireg okvira europskih i nacionalnih nastojanja u području obnovljivih izvora energije, te je u skladu s Hrvatskom strategijom za vodik do 2050. godine i projektom Dolina vodika Sjeverni Jadran. Projekt bi trebao objediniti aktivnosti na području istraživanja, proizvodnje i primjene vodika u prometu, industriji i javnom sektoru.

U sklopu suradnje planira se izradu studije predizvedivosti, kojom će se definirati uloga i ciljevi centra, potencijalne lokacije, tehnička rješenja te modeli financiranja. Dio planova uključuje i izgradnju punionice vodika, što bi predstavljalo prvi korak prema stvaranju infrastrukture potrebne za korištenje vodika u prometu na području Splita i okolice.

FESB već dugi niz godina provodi istraživanja u području vodikovih tehnologija i posjeduje laboratorijsku infrastrukturu te stručni kadar potreban za razvoj ovog sektora. U suradnji s DEA-om, plan je stvoriti regionalnu platformu koja će povezati znanstveni, javni i gospodarski sektor, s ciljem poticanja inovacija i zelenih investicija.

Riječ je o inicijalnim koracima prema uspostavi suradnje koja bi mogla značajno doprinijeti pozicioniranju Splitsko-dalmatinske županije kao lidera u razvoju i primjeni zelenog vodika u Hrvatskoj.