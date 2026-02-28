Fenomen: Magla se s morske strane brda "prelijeva" na sjevernu stranu

Posljednji dan veljače, ujedno i završetak klimatološke zime, u Hrvatskoj protječe u znaku stabilnog i neuobičajenog rasporeda oblaka. Dok je veći dio unutrašnjosti zemlje pod vedrim i osunčanim nebom, Jadran je prekrila magla i niska naoblaka, stvarajući izražen kontrast vidljiv i na meteorološkim satelitskim snimkama.

Ovakav scenarij nije nepoznat za ovo doba godine. Pod utjecajem stabilne anticiklone, bez značajnijeg vjetra, naše je područje zahvatila topla zračna masa pa se dnevne temperature zraka lokalno penju i do 20 Celzijevih stupnjeva. Budući da je more još uvijek osjetno hladnije od zraka, nad njegovom površinom dolazi do kondenzacije, što rezultira stvaranjem sumaglice, magle i niske naoblake.

Prelijevanje magle

Magla se najprije pojavila na sjevernom Jadranu, potom se proširila na srednji, a danas je prisutna i na jugu. U jutarnjim satima obuhvatila je veći dio obale i otoka, zbog čega su ta područja bila znatno svježija u odnosu na sunčano zaobalje i unutrašnjost. Slične vremenske prilike očekuju se i u danima pred nama.

Posebno zanimljiv prizor zabilježen je prijepodne na poljičkom području. Magla i niski oblaci, koji su prekrili more i obalu, prelijevali su se preko grebena obalnih brda prema sjeveru, gdje su postupno nestajali. Riječ je o strujanju zraka s mora prema kopnu. Kada se zrak na sjevernoj strani brda počne spuštati, dolazi do njegova zagrijavanja i isušivanja, pa se magla i oblaci ubrzo razilaze.

Lijepe prizore iznad Svinišća i Kučića snimio je Ante Matijević.