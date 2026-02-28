Dogodio se fenomen: Zagreb sunčan, Split i Dalmacija pod maglom. Oduševit će vas ovi rijetki prizori

Stabilno vrijeme nastavlja se i posljednjeg dana veljače, odnosno klimatološke zime. Zanimljiv je pogled na meteorološki satelit danas jer otkriva da je kompletna unutrašnjost zemlje osunčana, dok je najveći dio Jadrana pod maglom ili niskim oblacima.

Ovakav scenarij nije odveć rijedak u ovom dijelu godine. Naime, naše područje preplavila je topla zračna masa, te temperature zraka danju lokalno dosežu 20-ak Celzijusovih stupnjeva. Kako na vrijeme već neko vrijeme dominantan utjecaj ima stabilna anticiklona u kojoj nema značajnog vjetra, a površinske temperature mora su umjereno niže od dnevnih temperatura zraka, došlo je do stvaranja sumaglice i magle, potom i niske naoblake.

Magla se prvo javila na sjevernom Jadranu, potom na srednjem, a danas je ima i na južnom Jadranu.

Tako je magla jutros okovala velike dijelove obale i otoka pa su ta područja značajno svježija od sunčanog zaobalja i unutrašnjosti zemlje. Vrlo slično vrijeme nas očekuje i sljedećih dana.

U nastavku pogledajte prizore magle u Stobreču i Strožancu.