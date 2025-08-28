Fenerbahče stopirao prodaju: Mourinho odlučio zadržati Livakovića?

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković ponovno je glavna tema u Turskoj. Nakon što je Fenerbahče ispao od Benfice u play-offu Lige prvaka (0:1 ukupno), u Istanbulu je jutros održan hitan sastanak čelnika kluba.

Na iznenađenje svih, hrvatski vratar dobio je priliku braniti u uzvratu i odradio je sjajnu utakmicu te dokazao da je i dalje najbolji golman u klubu. Njegova izvedba izazvala je pravu pometnju jer je Jose Mourinho proteklih mjeseci Livakovića otpisao i tražio njegovu prodaju, piše gol.hr.

Mourinho promijenio mišljenje

Kako pišu turski mediji, nakon utakmice čelnici Fenera prvo su nazvali Mourinha kako bi čuli njegov stav. Portugalac je dao zeleno svjetlo za ostanak Livakovića, a klub je odmah stopirao sve pregovore o njegovoj prodaji.

Potom su i Livakoviću priopćili odluku – Fener ga sada želi zadržati i vratiti na gol u svim natjecanjima.

Hoće li Livaković pristati?

U klubu se, međutim, boje kako će reagirati Livaković, koji je posljednjih mjeseci prošao "pakao" zbog Mourinho­vih odluka i gubitka statusa jedinice.

Hrvatski reprezentativac ima interesa iz engleskog Premiershipa, ali zasad nije postignut konkretan dogovor. Nottingham je poslao službenu ponudu, ali Livi se zahvalio jer nije siguran u taj potez.

Ostaje pitanje – hoće li Livaković prihvatiti novu priliku i ostati u Istanbulu ili će sam zatražiti odlazak?

Jedno je sigurno – Fenerbahče je napokon shvatio da boljeg golmana od hrvatske "jedinice" nema.