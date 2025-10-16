Feministice: Intervju s Daliborom Matanićem je napad na žene koje su progovorile

Neformalna mreža NO SH/T – Ne seksizmu, homofobiji i transfobiji, koja okuplja 15 feminističkih organizacija, oštro je osudila intervju s redateljem Daliborom Matanićem objavljen u časopisu Gloria, tvrdeći da se njime pokušava provesti "medijska rehabilitacija zlostavljača" i da se "relativizira seksualno nasilje", prenosi Index.

"Eufemizmi umjesto stvarnih pojmova"

U priopćenju mreže navodi se da se u intervjuu koriste izrazi poput "neprimjereno ponašanje" umjesto "seksualno nasilje", čime se, kako tvrde, umanjuje težina Matanićevih postupaka. "Takav pristup relativizira nasilje nad ženama i pretvara ga u trivijalni prestup", poručile su udruge, dodajući da je "odgovornost urednice Glorie u tome što aktivno normalizira nasilje i degradira žene".

"Ovisnost nije izgovor"

NO SH/T posebno kritizira što je Matanić u intervjuu ovisnost naveo kao razlog za svoje ponašanje.

"Tisućama ovisnika u Hrvatskoj nije se dogodilo da postanu seksualni predatori. Ovisnost ne čini od vas zlostavljača – to čini svjesna odluka da zloupotrijebite moć", navodi se u priopćenju.

Dodaju i da Matanićeva izjava "to nisam bio ja" predstavlja pokušaj izbjegavanja odgovornosti i "gaslightanja žrtava", dok uredništvo Glorie "omogućuje da se takve izjave iznose bez kritičkog pristupa".

"Ovo nije isprika"

Mreža tvrdi da Matanić ni jednom nije spomenuo žene koje je uznemiravao kao žrtve, već je "njihova iskustva izbrisao iz vlastite priče".

Posebno spornom navode njegovu izjavu da "kada nekome kažeš dobar dan, ne znaš kako to druga strana može shvatiti", što, prema njihovim riječima, "banalizira i zamagljuje činjenicu da se radilo o sustavnom uznemiravanju".

Zahtjevi mreže NO SH/T

Organizacije traže:

javnu ispriku časopisa Gloria i njegove urednice čitateljicama i žrtvama nasilja,

uklanjanje spornog intervjua,

prekid svih oblika medijske podrške osobama optuženima za seksualno uznemiravanje dok ne preuzmu punu odgovornost,

edukaciju novinara o odgovornom izvještavanju o seksualnom nasilju.

"Ovo je napad na sve žene koje su progovorile"

"Intervju u Gloriji napad je na sve žene koje su se usudile progovoriti o zlostavljanju i rizik retraumatizacije onih koje su preživjele nasilje. Šalje poruku da će zlostavljači, ako imaju dovoljno moći i medijske podrške, uvijek pronaći put natrag u javni prostor kroz priče o ‘oporavku’ i ‘promjeni’", stoji u priopćenju.

Mreža poručuje da "nulta tolerancija prema seksualnom nasilju znači da nema povratka bez stvarne odgovornosti, javne isprike i trajnih promjena u ponašanju".

Priopćenje potpisuju Centar za građanske inicijative Poreč (CGI), Centar za društveni razvoj, istraživanja i inovacije – INOVA, Ženska grupa Karlovac “Korak”, Udruga “Sofija”, Udruga Dugine obitelji, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, NDC Osijek – Nansen dijalog centar, Centar za ženske studije, Udruga ZUM, Udruga HERA Križevci, Centar za podršku i razvoj civilnog društva “Delfin”, Udruga PaRiter, Udruga “Delta”, Centar za žene Adela i U Dobroj Vjeri.