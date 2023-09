FEKALIJE, MASNOĆE, MARAMICE, PAPIRI IZ RESTORANA NA RIVI ZAVRŠILI U MORU Dežurna služba ViK-a poslala ekipu na teren i pojasnila o čemu se radi

Svjež zrak vožnjom na bicikli nije uvijek zagarantiran u gradu, a posebno se valja čuvati "kantuna" splitske Rive ispod Marmontove gdje je ispust sumpornih voda. Sumporni izvor nalazi se na potezu Peškarija - Toplice, i naravski, stariji je od Splita. Izgradnjom kolektora preko kojeg se izbacuju fekalne vode van luke nisu obuhvaćene i sumporne vode jer bi svojom kiselinom s vremenom izgrizle cijelu instalaciju. I takva je situacija, praktično oduvijek.

No, šokirani čitatelj nam je poslao snimak na kojem se jasno vidi izljev u more ogromne količine fekalija na istom ispustu i izuzetno neugodan vonj. Zvali smo dežurnu službu Vodovoda i kanalizacije i pitali što se to novog događa. Na prvi balun su izrazili nevjericu, spremno nam ispričavši priču koju ste već pročitali u uvodu. Kad su pogledali priloženi video složili su se da se ipak radi o neuobičajenoj aktivnosti, incidentu, koji sigurno nije rezultat radova pod kontrolom Vodovoda i kanalizacije. Poslali su ekipu na teren i sami snimili i poslali video snimljen dva i po sata od trenutka kad je nastao prvi video. Usporedbom se može zaključiti da i dalje izlaze fekalije, ali u značajno manjoj količini.

Iz ViK-a pojašnjavaju kako im je poznato da dio objekata u staroj gradskoj jezgri ima i dalje odvod fekalnih voda spojen na onaj sumporni te kako Eko agencija Kaštelanski zaljev priprema projekt njihovog razdvajanja. To će izisklivati prilično kopanja uključujući i ono ispod ispod "tehnobetona" na Rivi. Prije nego se krene u sve to, valja ishoditi građevinsku dozvolu, uskladiti sve nadležne službe, pričekat kraj turističke sezone itd.

A za ovaj konkretni događaj nagađaju kako se vjerojatno radi o nekoj privatnoj inicijativi ispiranja kanalizacijske cijevi pod tlakom, odnosno kanala starog kojih stotinjak godina. Sat kasnije stiže "update". Ipak se radi o dvije intervencije ViK-a na potezu od Mletačkog kaštela do samostana Sv.Frane. Cisternom su se ispirale kanalizacijske cijevi začepljene od masnoća, deterdženata i gotovo nerazgradivih maramica iz restorana i fast-foodova koje gravitiraju Rivi pa je došlo do prelijevanja.

- Do jučer su se prodavale postole i mudante, a sad su sve to restorani, fast-foodovi... i malo tko od njih ima separatore za masnoću. Tko plaću tu intervenciju? To ide na naš trošak, naša je instalacija. A tko je začepio? Turizam - neslužbeno je, ali uvjerljivo iz ViK-a.