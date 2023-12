"FEĐA - 50 GODINA FOTOGRAFIJE" Ne propustite predstavljanje fotomonografije kroničara i istinskog vizionara Feđe Klarića

Predstavljanje fotomonografije održat će se 20. prosinca 2023. u velikoj dvorani Gradske knjižnice Marka Marulića Split, Ulica slobode 2, s početkom u 20.30.

Feđa Klarić neprikosnoveni je kroničar i istinski vizionar čiji objektiv bilježi ključne trenutke života na splitskom i dalmatinskom području. Svojim fotografijama i dalje ostavlja značajan trag u medijskom životu Splita, Dalmacije i Hrvatske, a više od pola stoljeća njegovih nevjerojatnih vizualnih priča iz Splita predstavljeno je u njegovoj fotomonografiji „Feđa – 50 godina fotografije“.

U programu će sudjelovati:

Glazbeni dio programa:

„Feđa – 50 godina fotografije“ deveta je knjiga u nakladničkom nizu Bibliothece Spalatine GKMM-a, posvećene njegovanju i očuvanju zavičajnosti Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Od svega najdraža mu je foto-kritika. Pogotovo kad donese rezultat, pa ono šta je fotograf izvrga ruglu bude odstranjeno. Onda je sritan ka malo dite. Moran na kraju priznat da ja više ne vodin njega, nego on vodi mene. I u lift i u sobu i uza skale i niza skale i priko ulice da me auto ne smeči. Davno se on osamostalija, ali ja san se veza. (Miljenko Smoje)