Fatalna crna udovica iz BiH, brutalna ubojstva i suđenje s milijunima pregleda: Zašto internet ovih dana bruji o Zijadu Turkoviću?

Dosje Jarak ovih dana se gleda i preko granice. Andrija Jarak u Sarajevu je snimio nove dvije epizode svog hit serijala, a u središtu priče je kriminalna organizacija Zijada Turkovića koji je pred sudom BiH osuđen na najstrožiju kaznu zatvora koja postoji u BiH.

Nimalo ne sumnjamo da će dvije epizode o Turkoviću imati nevjerojatnu gledanost - Turkovića dobro poznaju mase ljudi zbog nevjerojatnih okolnosti u kojima se odvijalo njegovo suđenje. Bio je to svojevrstan reality show kojeg je pratila čitava bivša država, a pojavom društvenih mreža i TikToka isječci iz sudnice i sulude izjave svjedoka ponovno su preplavile internet.

Tko je Zijad Turković i zašto ga viđamo po TikToku?

Zijad Turković je 2015. godine pravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora od 40 godina kao glavni organizator kriminalne skupine koja je od 2005. do 2010. djelovala preko granica Bosne i Hercegovine, proizvodeći trajni osjećaj straha i nesigurnosti u javnosti.

Sud je utvrdio da je Turković donosio ključne odluke unutar organizacije, koordinirao izvršenje kaznenih djela i raspodjelu nezakonito stečene imovine, a oglašen je krivim za međunarodnu trgovinu heroinom i kokainom visoke čistoće, pljačku 2,5 milijuna KM iz ABD Banke na sarajevskom aerodromu te iznudu dionica Fabrike čarapa Ključ.

U istom postupku Milenko Lakić Laki, kao jedan od ključnih pripadnika skupine, pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora, dok su ostali optuženi dobili višegodišnje zatvorske kazne, čime je proces protiv Turkovića postao paradigmatski primjer sudskog obračuna s organiziranim kriminalom u postsocijalističkoj Bosni i Hercegovini.

Zijad Turković je pravomoćno osuđen i za ubojstva, i to kao dio djelovanja organizirane kriminalne skupine, a ne samo za drogu, pljačke i iznude. Sud BiH ga je teretio i osudio za više teških kaznenih djela ubojstva i pokušaja ubojstva, počinjenih u okviru obračuna kriminalnog miljea i učvršćivanja kontrole nad podzemljem.

Suđenje Zijadu Turkoviću ima milijune pregleda na YouTubeu

No, zašto je Zijad Turković mnogima postao interesantan? Zbog nevjerojatnih okolnosti. Naime, snimke suđenja koje je potrajalo tri godine postale su hitčina na YouTubeu i skupile su milijune pregleda.

Na suđenju Zijadu Turkoviću i njegovoj grupi pojavilo se mnoštvo svjedoka čije su izjave od tragedije neslućenih razmjera napravile svojesvrsnu tragikomediju.

Zijad Turković je tijekom suđenja svjesno gradio vlastitu javnu personu, nazivajući se „umjetnikom“ i pretvarajući sudnicu u pozornicu, čime je postupak protiv sebe i suradnika prerastao u svojevrsni društveni spektakl. Njegovi verbalni ispadi, ironiziranje tužiteljstva i svjedoka te naknadno plasiranje snimki iz sudnice na YouTube, unatoč sudskoj zabrani, izazvali su snažan interes javnosti i dodatno zamaglili granicu između kaznenog procesa i medijske lakrdije.

Paralelno s tim, svjedočenja i ponašanje ostalih optuženika, osobito Milenka Lakića, čiji su prijetnje, kontradikcije i bizarni istupi u sudnici postali dio urbane mitologije, pridonijeli su dojmu apsurda. Taj dojam bio je u oštrom kontrastu s najpotresnijim trenucima suđenja, poput svjedočenja Sendija Tolića, sina jedne od žrtava, koji je hladnoću i banalizaciju nasilja unutar Turkovićeva okruženja opisao kao svakodnevicu u kojoj se o ubojstvima govorilo jednako neobavezno kao o prolivenoj kavi.

"Lakija je prenijelo"

Rečenica "Lakija malo prenijelo“ postala je jedna od najsnažnijih i najcitiranijih sintagmi cijelog procesa, izgovorena u sudnici kao hladan, gotovo nehajan odgovor svjedoka-pokajnika Seada Dumanjića na pitanje zašto je ubijen Verner Ajdari. U toj rečenici, koja je u Sarajevu 2013. godine poprimila status urbane parole, sabrana je suština suđenja: banalizacija ubojstva, odsutnost kajanja i jeziva normalizacija nasilja unutar kriminalnog miljea, gdje se smrt objašnjava impulsom, a ne zločinom.

U drugoj epizodi će se pojaviti Šejla Turković - crna udovica, novinarka i fatalna žena

Kako svaka filmska priča o mafiji ima svoju fatalnu ženu, priča o Turkoviću ima najfatalniju - Šejlu Jugo Turković, bivšu novinarku koja se zaljubila u "opasnog momka" i udala se za njega. Šejla Turković postala je jedan od glavnih likova na suđenju budući da je strasno i do kraja branila svog supruga iznoseći teške optužbe na račun tužitelja Olega Čavke i Dijane Kajmaković.

Zbog iznimne karizme, inteligencije i pojave - Šejla Turković je prozvana fatalnom ženom i crnom udovicom u BiH.

Zašto ljudi uopće vole gledati sadržaj o brutalnim ubojicama?

Kriminalist Tonći Prodan objasnio je to "paralelnom stvarnošću", ali i svojevrsnom fascinacijom koju ljudi znaju osjećati prema zlu.

"To je, zapravo, neka vrsta paralelne stvarnosti. Ljudi osjećaju odbojnost prema zlu, ali ih ono istodobno uzbuđuje i fascinira. U true crime sadržajima prelaze se granice – doduše, virtualne granice.

Serijski ubojice se u tom kontekstu često percipiraju kao moćni ljudi, gotovo kao da posjeduju neku silu koju obični ljudi nemaju. Zbog toga dolazi do glorifikacije – ne nužno opravdavanja, nego opsesivnog zanimanja za moć, kontrolu, tamu.

S druge strane, mnogi ljudi nose vlastite traume, krivnju i pogreške pa ih, u nekom, paradoksalnom smislu, gledanje true crimea može im pružiti osjećaj olakšanja – kao da se, uspoređujući sa zlom koje vide na ekranu, prisjete vlastitog dobra i svojih granica", zaključio Prodan.

Kada je riječ o slučajevima poput Turkovićevog, kaže Prodan, postoje ljudi koji zbog vlastitog osjećaja nepravde u društvu promatraju zločince i smatraju da su oni istinski borci protiv zla.