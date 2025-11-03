Fascinantno otkriće splitskih ronioca: "Kao duh prošlih vremena, leži netaknut na morskom dnu"

Noć je bila mirna, a more spokojno poput stakla. U takvim uvjetima članovi Ronilačkog kluba Rostrum doživjeli su jedno od svojih najposebnijih iskustava, noćni zaron do olupine legendarnog njemačkog bombardera Junkers Ju 87 R-2 „Stuka“, koji leži na morskom dnu kod otoka Žirja.

"Kao duh prošlih vremena, avion leži netaknut na morskom dnu kod Žirja, gdje je srušen u travnju 1941. godine tijekom zračnih napada na jugoslavenske brodove. Pogođen protuzračnom vatrom, nestao je u modrini, da bi ga more sačuvalo bolje nego povijest.

Ovaj noćni zaron odrađen je ovog ljeta, u toplom jadranskom moru, pod zvjezdanim nebom i u potpunoj tišini. Više od osam desetljeća kasnije, „Stuka“ i dalje počiva na 27 metara dubine — trup i krila gotovo netaknuti a kabina šutljiva i dostojanstvena. Sve izgleda kao da pilot samo čeka znak za polijetanje.

Dok smo lebjeli iznad olupine, svatko od nas je osjećao istu mješavinu divljenja, poštovanja i tihe poniznosti. U tom trenutku sve nestaje — buka, vrijeme, svakodnevica — ostaje samo tišina, svjetlo lampe i osjećaj da svjedočiš nečemu što pripada prošlosti, ali i tebi. Bilo je to iskustvo koje se ne zaboravlja — intimno, posebno i gotovo sveto.

Noćni zaron do ove olupine nije samo ronjenje — to je putovanje kroz vrijeme. Dok lebdiš iznad krila koja su nekoć rezala nebo, osjećaš poštovanje, uzbuđenje i onu tihu povezanost s pričama koje su ostale ispisane negdje između valova i zraka.

Ova „Stuka“ kod Žirja jedna je od najbolje očuvanih olupina Drugog svjetskog rata i zaštićeno kulturno dobro Hrvatske. Mjesto gdje se povijest, more i avantura susreću u tišini noći", stoji u njihovoj objavi.