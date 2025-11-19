Farmeri dočekali dame na svom terenu: Željko zaplakao, Roberta šokirala frizura, a Josip otkrio favoritkinju!

Josip E. priznao je da je jako uzbuđen što će u njegove Bilice doći Dottie, Jelica i Slađana pa je cijelo jutro čistio i uređivao kuću kako bi sve bilo savršeno.

Tri dame susrele su se uz more, a ubrzo im se pridružio i Josip te ih srdačno zagrlio.

„Sve su izgledale lijepo, veselo, osunčano. Veselim se“, poručio je.

A tri dame vrlo su brzo ostale očarane morem, zrakom, njegovom kućicom, vrtom i dvorištem.

„Mogao nas je dočekati s nekim komadom mesa“, Jelica je dodala.

Prve dojmove odlučila je ispitati i voditeljica Anita Martinović. „Ne planiram brzo kući. Vidim se kako uživam s Josipom i kako postajem dio njegova života“, poručila je Dottie.

„Kao jedna Slavonka, mogla bih se zamisliti ovdje. Bilo bi mi savršeno“, Osječanka Jelica je poručila da je privlači miris mora.

„Jelica mi se sviđa najviše od njih tri, najviše je moj tip žene“, prišapnuo je Josip.

I Sunja je spremna za dolazak kandidatkinja! Željko je jutro proveo u češljanju, brijanju i sređivanju kako bi prvi dojam bio što bolji, sve pod Anitinim budnim okom.

„Spreman jesam, ali treba od njih odabrati pravu“, kazao joj je.

Sara, Ankica i Đurđa susrele su se i mozgale je li njihov farmer i dalje spreman naći ljubav. „Kako nam sad bog da“, zaključile su.

Njihov farmer dočekao ih je jako srdačno, a one su bile zadovoljne. „Suze su mi krenule od doživljaja, sreće“, razgalio se.

Ankica je obznanila kako očekuje da će farmer staviti pregaču i kuhati im, a Sara je poručila da će u osvajanju Željka biti spontana. Ipak, odmah mu je uručila darove, među kojima su bile i kobasice, iako zna da je vegetarijanac.

„Vuče mi na to da se Sara osigurala da ne ostane gladna“, šalila se Ankica, „Ali moguće da ima neke skrivene namjere.“

Željko joj je zahvalio zagrljajem i poljupcem, a Đurđa je smatrala kako ju je trebao malo više priviti uza se da osjeti njezinu energiju.

Farmer im je odmah pokazao i kuću, kao i sobe gdje će spavati. Đurđa je bila zadovoljna i odmah se bacila na krevet. No Ankica i Sara morat će spavati skupa, što im nije baš najbolje sjelo.

„Ako su zainteresirane, naći će me... Ja sam otvorenih vrata“, tajnovito je poručio Željko.

I šutljivi Robert iz Gornje Voće nije mogao sakriti uzbuđenje prije dolaska Rive, Suzane i Ankice pa se povjerio voditeljici Aniti.

„Svašta mi je u glavi, vidjet ćemo kako će sve to teći. Sam sa tri djevojke u kući, bit će to jako zanimljivo“, kazao je.

„Treba iskoristiti sve atribute da muškarca privučeš“, poručila je Ankica kako se za susret posebno spremila, a Suzana je šokirala ultra kratkom frizurom.

Doček je bio ugodan i pun smijeha, a dame su priznale da su ga jedva čekale vidjeti. Ankica je osjetila leptiriće u trbuhu, a farmera je posebno šokirala Suzanina promjena imidža.

„Djevojke s kratkom kosom – ne, odmah mogu reći da je malo pogriješila s tim šišanjem“, oštro je dodao.

Robert je za svoje dame ispekao pitu, a poklonio im je i ruže, što im se jako svidjelo. Riva je, pak, smatrala da je se Robert boji pa se nadala da će se to idućih dana promijeniti.

„Konkurencije nema. Mi smo različit tip žene. Do Roberta je“, zaključila je Riva, a farmer je priznao da mu je zasad favoritkinja zlatna Ankica.

„Pravi muškarac, romantičan je. Vidim ga pored sebe. Vrijedi se boriti za njega“, poručila je i Ankica.

