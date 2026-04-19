Farmaceutski div u Hrvatskoj isplaćuje 4600 eura prosječne plaće

Poznata farmacetuska kompanija ostvarila je lani 46 milijuna eura prihoda, što je 12 posto više nego prethodne godine.

Riječ je o tvrtki Bayer Hrvatska sa sjedištem u Zagrebu koja je dio multinacionalnog farmacetusko-kemijskog diva iz Njemačke. U Hrvatskoj posluju od 1995. godine i trenutno zapošljavaju 60-ak ljudi.

Imaju odjel farmaceutike koji se bavi lijekovima na recept; odjel bezreceptnog programa s lijekovima, medicinskim prizvodima, dodacima prehrani i kozmetikom; odjel za poljoprivredu.

Bayer je protekle godine u Hrvatskoj ostvario milijun eura neto dobiti, što je otprilike jedan posto više. Zaposlenost im je blago pala u odnosu na predlani, pokazuju podaci Financijske agencije, piše Danica.

Prosječna neto plaća isplaćena u hrvatskom Bayeru protekle je godine iznosila oko 4600 eura mjesečno. To je 14 posto ili oko 560 eura više u odnosu na pretprošlu godinu.

Do izbijanja epidemije Covida Bayerov je aspirin u Hrvatskoj bio lijek s najvećom prosječnom dnevnom potrošnjom po dozama na 1000 stanovnika. No, od 2021. godine dogodila se promjena na vrhu te ljestvice.

Tako je predlani, lijek s najvećom potrošnjom bio je vitamin D koji se koristi za jačanje imuniteta (klolekalciferol, odnosno vitamin D3). Slijede lijek za masnoće u krvi atorvastatin, protiv žgaravice pantoprazol, također za masnoću u krvi rosuvastatin te acetilsalicilna kiselina (aspirin).