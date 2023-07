Fanovi Taylor Swift tijekom koncerta izazvali potres magnitude 2.3 po Richteru

Nastupi Taylor Swift na turneji Eras u Lumen Fieldu u Seattleu 22. i 23. srpnja izazvali su seizmičku aktivnost ekvivalentnu potresu magnitude 2.3, prema seizmologinji Jackie Caplan-Auerbach.

Lokalni seizmometar otkrio je aktivnost koju su izazvali posjetitelji, usporedivu s poznatim Beast Quakeom iz 2011. kada su navijači Seattle Seahawksa eruptirali kao odgovor na Marshawna "Beast Mode" Lyncha koji je postigao touchdown protiv New Orleans Saintsa.

Swift je rasprodala obje večeri u Seattleu, sa 72.171 obožavateljem na subotnjem nastupu koji je srušio rekord stadiona od 70.000 posjetitelja, koji je postavio U2 2011. Njezina turneja Eras jedna je od najskupljih ikad, s procijenjenom cijenom od preko 100 milijuna dolara, prenosi Index.

Poznato je da su koncerti povremeno bilježili seizmičku aktivnost, poput koncerta Foo Fightersa 2011. na Novom Zelandu kojem je prisustvovalo 50.000 obožavatelja i koncerta Gartha Brooksa 2022. na Državnom sveučilištu Louisiana u Baton Rougeu. Ali seizmičke magnitude s tih koncerata nisu poznate.

I guess I should show the data. Swifties > Seahawks fans.

(except data from the concert may not be caused by the fans--it may be the sound system, so not really a fair comparison). pic.twitter.com/szwowOYQFi

— Jackie Caplan-Auerbach 🇺🇦 🌻 (@geophysichick) July 27, 2023