'Fajt' Žuvele i Bekavac u splitskom GV-u: "Bilo bi lijepo da ste pročitali članak na koji se referirate..."

HGS-ova vijećnica Lidija Bekavac imala je nekoliko pitanja za Dragana Žuvelu, ravnatelja Zavoda za urbanizam tijekom 6. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita (tematska sjednica "Izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a") u splitskoj Gradskoj upravi.

Kaže da je na poziciju ravnatelja došao iz ureda koji nije imao ovlaštenje za poslove prostornog uređenja.

"Molim vas da nam odgovorite na koliko ste planova surađivali prije nego što ste postali ravnatelj Zavoda, a ako ih ima, koji su to bili? U svibnju ove godine dovršena je ponovljena javna rasprava, možete li nam reći je li dovršeno izvješće i koje je još poslove Zavod u međuvremenu završio, s obzirom na to da je prošlo skoro šest mjeseci? Činjenica je da ste u Puljkovom mandatu podržavali ideju stadiona na Brodarici, pa je u tom razdoblju donesena odluka o izmjenama i dopunama GUP-a zbog Brodarice. Sada imate sasvim drugačije mišljenje, koje ste javno iznijeli u intervjuu prije nekoliko dana", rekla je Bekavac i dodala:

"Sada je TTTS najbolji, što je izazvalo, u najmanju ruku, čuđenje u javnosti i vrlo je neprofesionalno od vas. Zanima me otkud sada ta promjena, u par mjeseci?", pitala je Bekavac i dodala da komunikacijom na Facebooku sramoti Zavod i Grad Split.

U raspravu se zatim uključio i Bojan Ivošević, kazavši da je smiješno slušati ovakvu raspravu. Vijećnici Bekavac sarkastično je poručio da ruši Šutin savjet, čiji su članovi i Žuvela, s kojim ima problem. Rekao je i da je Žuvela i ranije imao sumnje oko stadiona na Brodarici, prvenstveno zbog prometa.

Žuvela je nakon nekog vremena dobio riječ i kazao da, iako nije ovlašteni urbanist, može biti ravnatelj Zavoda jer on nije izrađivač GUP-a, već osoba zadužena za funkcioniranje Zavoda. Istaknuo je da je već kroz DAS surađivao s jedinicama lokalne samouprave pri izmjenama i dopunama prostornih planova, među ostalim i u Trogiru, Makarskoj, Dugom Ratu...

"To što sam ja projektant daje mi dodatnu snagu jer taj plan poznajem i s druge strane. Urbanisti daju parametre, a ja na plan mogu dati feedback jer sam ih puno projektirao, testirao i radio urbanističke analize", kazao je Žuvela i zamolio Bekavac da ga podsjeti što je bilo drugo pitanje.

"Oprostite, ravnatelju, profesionalno bi bilo da zapisujete pitanja na koja morate odgovarati", bocnula ga je Bekavac i ponovno postavila pitanje o tome što je Zavod radio u proteklih pola godine.

Žuvela je rekao da su napravili koncept urbanističkog plana Turske kule, nakon čega se osvrnuo na Brodaricu:

"Bilo bi lijepo da ste pročitali članak na koji se referirate, jer ja nisam rekao da je Brodarica 'suluda', već je, ne znam zašto, urednik to shvatio kao nekakav 'cool' nastup. Rekao sam da se s Brodaricom treba postupati oprezno i posebno se osvrnuti na prometne kapacitete i opterećenje. I za to sam se zalagao prije, za vrijeme i nakon. TTTS sam preispitivao ne u smislu da bih želio tamo stadion, nego sam se referirao na dopis DAS-a koji je elaborirao zašto bi se to moglo sagledati kao moguća lokacija. Stoga apeliram na vas i još neke osobe koje se ne libe verbalnog nasilja da malo čitaju s razumijevanjem prije nego što javno istupaju", odgovorio je i pitao zašto bi se trebao referirati na komentare drugih ljudi pod svojim statusom.

"Vi ste ti koji nas izvještavate, ne izvještavam ja vas. Pripazite na izričaj, vi ne možete ovdje docirati. Ono što sam pročitala, pročitala sam, kao i sva javnost. To što vi niste autorizirali svoj intervju, to je vaš problem", rekla mu je Bekavac.