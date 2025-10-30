Bekavac (HGS) oplela po ravnatelju Žuveli: "Činjenica je da ste u Puljkovom mandatu podržavali ideju stadiona na Brodarici"

HGS-ova vijećnica Lidija Bekavac tijekom 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita (tematska sjednica "Izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a") imala je nekoliko pitanja za Dragana Žuvelu, ravnatelja Zavoda za urbanizam. Kaže da je na poziciju ravnatelja došao iz ureda koji nije imao ovlaštenje za poslove prostornog uređenja.

"Molim Vas da nam odgovorite na koliko ste planova surađivali prije nego što ste postali ravnatelj Zavoda, a ako ih ima, koji su to bili? Koji odgovor da koji su to bili? U svibnju ove godine dovršena je ponovljena javna rasprava, možete li nam reći je li dovršeno izvješće i koje je još poslove Zavod u međuvremenu završio s obzirom na to da je prošlo skoro šest mjeseci? Činjenica je da ste u Puljkovom mandatu podržavali ideju stadiona na Brodarici pa je u tom periodu i donesena odluka o izmjenama i dopunama GUP-a zbog Brodarice. Sada imate sasvim drugačije mišljenje, koje ste javno iznijeli u intervjuu prije par dana", rekla je Bekavac, i dodala:

"Sada je TTTS najbolji, što je izazvalo najmanju ruku čuđenje u javnosti i vrlo je neprofesionalno od Vas. Zanima me otkuda sada to, u par mjeseci?", pitala ga je Bekavac i dodala da komunikacijom na Facebooku sramoti Zavod i Grad Split.

Uključio se zatim u raspravu i Bojan Ivošević, nezavisni gradsi vijećnik s liste Centra, kazavši da je smiješno slušati ovakvu raspravu. Vijećnici Bekavac je sarkastično poručio da ruši Šutin Savjet, čiji je član i Žuvela s kojim ima problem.