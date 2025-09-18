Fabrizio Romano potvrdio: Mourinho se vraća u Benficu

"José Mourinho u Benficu, here we go!" objavio je pola sata poslije ponoći Fabrizio Romano. Kada najveći autoritet za transfere objavu završi s posljednje tri riječi i uskličnikom, to znači da je posao gotov. Romano dodaje: "Postignut je usmeni sporazum između kluba i trenera, po kojem će Mourinho voditi momčad do ljeta 2027. Mourinho je prihvatio ponudu Benfice i u iduća 24 sata posao će biti formalno riješen. Dvogodišnji ugovor za Posebnog je spreman i čeka njegov potpis."

Ovo dolazi samo 24 sata nakon što je Bruno Lage dobio otkaz u Benfici zbog šokantnog domaćeg poraza na startu Lige prvaka u utorak. Benfica je nakon 20-ak minuta protiv Qarabaga vodila 2:0, ali je onda do kraja autsajder iz Azerbajdžana preokrenuo za pobjedu 3:2.

Predsjednik Rui Costa je nakon utakmice objavio da je Lage smijenjen. To mu je drugi put u pet godina da ga tjera portugalski velikan. Nije mu pomoglo što je dobro otvorio sezonu. Ligu prvaka izborio je eliminacijama Nice i Fenerbahčea u pretkolima, dok je u prvenstvu u prva četiri kola ostvario tri pobjede i remi. Ali poraz i to na domaćem terenu na startu glavne faze Lige prvaka od autsajdera bio je neoprostiv, piše Index.

Benfica je bila prvi velikan kojeg je Mourinho vodio

No Benfica je brzo našla novog trenera. A Bola je objavila jučer ujutro: "Pregovori s Joseom Mourinhom mogli bi biti gotovi već danas", naslov je u tom portugalskom mediju, koji nastavlja: "Rui Costa želi da Mourinho već u subotu protiv Avesa bude na klupi, a i Special One želi povratak na Luz.

Benfica je službeno objavila odlazak Brune Lagea s mjesta trenera momčadi, odluku koju je donio Rui Costa nakon domaće katastrofe (2:3) protiv Azerbajdžanaca iz Qarabaga u Ligi prvaka, a pregovori za pronalazak nasljednika već su u tijeku. Ime koje Rui Costa priželjkuje jest José Mourinho, koji je, 25 godina kasnije, nadomak povratka u Benficu."

Mourinho je dobio otkaz jer ga je iz Lige prvaka izbacio Lage. Tri tjedna kasnije mijenja upravo njega

Mourinhu je Benfica bila prvi velikan kojeg je trenirao, ali bez uspjeha. Sada se vraća tamo nakon što je dobio otkaz u Fenerbahčeu. Ironija je da je tamo otpušten nakon što ga je prije samo tri tjedna u play-offu Lige prvaka izbacila upravo Benfica pod vodstvom Lagea.

Mourinha u Benfici čeka Franjo Ivanović, napadač reprezentacije Hrvatske. Mladi (21) golgeter došao je ovog ljeta u Benficu uz odštetu od 22.8 milijuna eura nakon što je sjajno igrao za belgijski Union, kojeg je golovima odveo do naslova. Ivanović je pod Lageom devet puta nastupio za Benficu uz učinak od dva gola i jedne asistencije.