Evo zašto je zapravo Emilly Genda izbačena s policijske akademije

Portal Index je iz dva neovisna izvora doznao zašto je zapravo kćer zabranitelja Nediljka Gende suspendirana na Policijskoj akademiji. On je izjavio da se to dogodilo zbog stiha 'Sve bih dao da je vidim ponosnu i lijepu ko u snovima'. Riječ je o stihu iz pjesme Duh ratnika Marka Perkovića Thompsona.

Prijava zbog diskriminacije

Prema Indexovim informacijama, kod Gendine kćeri nije bio sporan samo taj stih, već je Emili Genda svojim ponašanjem zaradila optužni prijedlog zbog diskriminacije.

Naime, na Policijskoj akademiji dijelila je sobu s polaznicom muslimanske vjeroispovijesti, te joj je stalno puštala najžešće Thompsonove pjesme.

Osim toga, prema tom optužnom prijedlogu, za zidu sobe išarala je pozdrav "Za dom spremni", te je na više mjesta u Policijskoj akademiji ispisala ušato slovo "U".

Pritisci zbog Gendine kćeri

Bilo je to, kažu naši izvori, prije četiri-pet godina, a Emili Genda sada zarađuje pjevanjem narodnjaka. Na bivšu ravnateljicu Policijske akademije zbog ovog optužnog prijedloga bilo je, doznajemo, dosta pritisaka. Traženo je od nje da povuče optužbe protiv Gendine kćeri.

Djevojka je bila prijavljena zajedno s još nekoliko polaznika i zbog famozne zabave uz užičko kolo.

Index je poslao i upit Ministarstvu unutarnjih poslova oko optužbi na račun Emili Gende i suspenzije s Policijske akademije, te ćemo njihov odgovor objaviti čim ga dobijemo.