Evo zašto je Rijeka smijenila Radomira Đalovića

Zbog lošeg ulaska Rijeke u sezonu – samo pet bodova u prvih pet kola SuperSport HNL-a i ispadanja iz Europe od Ludogoreca i PAOK-a – Damir Mišković je odlučio povući potez i raskinuti suradnju s trenerom koji je prošle sezone donio dvostruku krunu.

Iako je Rijeka izborila Konferencijsku ligu protiv irskog Shelbournea, Đaloviću to nije pomoglo. Kako pišu Sportske novosti, presudilo je nešto drugo – Rijeka ove sezone igra bitno slabije nego lani, a gotovo svi igrači su u padu forme.

Na Rujevici su procijenili da Đalović više nema "ono nešto" čime bi podigao momčad i zato je donesena odluka o smjeni, iako su ga igrači željeli na klupi.

Poznato je ime novog trenera

Crnogorca je držao dobar rezultat u uvodnoj utakmici s grčkim suparnikom u kvalifikacijama za Europsku ligu, ali Mišković je odluku donio odmah nakon teškog poraza od PAOK-a i vrlo brzo dogovorio dolazak novog trenera – Victora Sancheza.