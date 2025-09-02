Close Menu

Evo zašto je Rijeka smijenila Radomira Đalovića

Na Rujevici su procijenili da Đalović više nema "ono nešto"
Radomir Đalović, trener HNK Rijeka
Radomir Đalović, trener HNK Rijeka

Zbog lošeg ulaska Rijeke u sezonu – samo pet bodova u prvih pet kola SuperSport HNL-a i ispadanja iz Europe od Ludogoreca i PAOK-a – Damir Mišković je odlučio povući potez i raskinuti suradnju s trenerom koji je prošle sezone donio dvostruku krunu.

Iako je Rijeka izborila Konferencijsku ligu protiv irskog Shelbournea, Đaloviću to nije pomoglo. Kako pišu Sportske novosti, presudilo je nešto drugo – Rijeka ove sezone igra bitno slabije nego lani, a gotovo svi igrači su u padu forme.

Na Rujevici su procijenili da Đalović više nema "ono nešto" čime bi podigao momčad i zato je donesena odluka o smjeni, iako su ga igrači željeli na klupi.

Poznato je ime novog trenera

Crnogorca je držao dobar rezultat u uvodnoj utakmici s grčkim suparnikom u kvalifikacijama za Europsku ligu, ali Mišković je odluku donio odmah nakon teškog poraza od PAOK-a i vrlo brzo dogovorio dolazak novog trenera – Victora Sancheza.

