Evo u koliko sati se održava izbor za Miss Universe i gdje se može gledati

U Tajlandu će se noćas održati finale 74. izbora za prestižnu titulu Miss Universe. U natjecanju sudjeluje i hrvatska kandidatkinja Laura Gnjatović kojoj se predviđa veliki uspjeh, a njeni će brojni obožavatelji prijenos izbora moći pratiti i uživo.

Finale natjecanja održat će se u 2 sata ujutro prema našem vremenu, a organizatori izbora najavili su kako će se prijenos moći pratiti na službenom YouTube kanalu Miss Universe. No to vrijedi samo za one zemlje u kojima nisu regulirana autorska prava. Što se tiče Hrvatske, prijenos je dostupan na streaming servisu StagePlayer+ uz nadoplatu od 9,99 eura. Osim na spomenutoj streaming platformi, live će se u Sloveniji moći gledati na Planet TV-u, a u Latinskoj Americi na američko-španjolskoj televiziji Telemundo.

Podsjetimo, jučer je Laura imala priliku sudjelovati na preliminarnom natjecanju u sklopu izbora za Miss Universe. Tako je na natjecanju u nacionalnim kostimima Hrvatsku predstavila u srebrnoj kreaciji domaćeg dizajnera Jurja Zigmana, koja je inspirirana plemenitom periskom.

Nadalje, publici se u natjecanju u kupaćim kostimima predstavila u zelenom bikiniju, a kasnije istog dana, prošetala je pistom u večernjoj crvenoj haljini s prorezom koja podsjeća na morske koralje. Brojni obožavatelji ove lijepe Zadranke bili su oduševljeni njenim izgledom i predivnom osobnošću, što dokazuju i brojni komentari na društvenim mrežama, piše 24 sata.