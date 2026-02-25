Evo tko će nositi hrvatsku zastavu na otvaranju Zimskih paraolimpijskih igara

Hrvatsku zastavu na svečanosti otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara, koje će se od 6. do 15. ožujka održati u Milanu i Cortini d’Ampezzo, nosit će paraskijaši Dino Sokolović i Lucija Smetiško, objavio je Hrvatski paraolimpijski odbor.
Nakon završetka 25. Zimskih olimpijskih igara, Milano i Cortina d’Ampezzo ugostit će i najbolje svjetske parasportaše. Bit će to 14. izdanje Zimskih paraolimpijskih igara, na kojima se očekuje oko 700 natjecatelja iz pedesetak zemalja.
Hrvatsku će predstavljati petero sportaša. Uz Dinu Sokolovića i Luciju Smetiško, u paraalpskom skijanju nastupit će Karla Kordić i njezin brat Petar Kordić, dok će u parasnowboardu hrvatske boje braniti Bruno Bošnjak.
Sokolović i Bošnjak zasad su jedini hrvatski osvajači medalja na zimskim paraolimpijskim igrama. Dino Sokolović osvojio je zlato u sjedećem slalomu na Igrama u Pjongčangu 2018. godine, dok je Bruno Bošnjak na istom natjecanju osvojio broncu u disciplini banked slalom u parasnowboardu.
Svečanost otvaranja održat će se 6. ožujka u Veroni, gdje će hrvatsku zastavu nositi Sokolović i Smetiško. Za Sokolovića će to biti četvrti nastup na Zimskim paraolimpijskim igrama, a tu je čast već imao 2014. godine u Sočiju. Lucija Smetiško debitirala je prije četiri godine na Igrama u Pekingu.
Hrvatski sportaši s invaliditetom prvi su put nastupili na Zimskim paraolimpijskim igrama 2002. godine u Salt Lake Cityju, kada je hrvatsku zastavu na otvaranju nosio skijaš Tomislav Zadro. Četiri godine poslije, na Igrama u Torinu, barjaktar je bio Zlatko Pesjak. U Vancouveru 2010. hrvatski stijeg nosio je Mario Dadić, u Sočiju 2014. Dino Sokolović, u Pjongčangu 2018. skijašica Eva Goluža, a na Igrama u Pekingu 2022. snowboarder Bruno Bošnjak.
Nadolazeće Igre u Italiji bit će nova prilika za hrvatske parasportaše da nastave graditi uspješnu paraolimpijsku tradiciju i ostvare zapažene rezultate na svjetskoj pozornici.