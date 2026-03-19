Evo tko će biti u glavnoj organizaciji ovogodišnje Sudamje. Šuta je donio odluku, donosimo imena

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je rješenje o osnivanju i imenovanju Odbora za proslavu blagdana sv. Dujma – Dana Grada Splita za 2026. godinu. Riječ je o tijelu koje će pripremiti prijedlog programa jedne od najvažnijih gradskih proslava te pratiti njegovu provedbu.

Za počasnog predsjednika Odbora imenovan je splitsko-makarski nadbiskup mons. Zdenko Križić, dok će Odborom predsjedati gradonačelnik Tomislav Šuta. Za zamjenika predsjednika imenovan je Ivo Bilić, dogradonačelnik Grada Splita.

U Odboru poznata imena iz politike, kulture, Crkve i gradske uprave

Uz predsjednika i zamjenika, u Odbor su imenovani Igor Stanišić, Ružica Đonlić, don Franjo-Frankopan Velić, don Ante Mateljan, Alijana Vukšić, Božo Župić, Josipa Aračić, Damir Jurač, Antonia Maletić, Marija Ratković, Sanja Bakašun, Lorena Šipić i Igor Maretić.

Među članovima Odbora nalaze se i imena dobro poznata splitskoj javnosti. Igor Stanišić predsjednik je Gradskog vijeća Grada Splita iz redova Hrvatske građanske stranke, dok je Božo Župić vršitelj dužnosti intendanta HNK Split i dugogodišnji operni umjetnik.

Ružica Đonlić obnaša dužnost ovlaštene pročelnice Kabineta gradonačelnika Grada Splita te je uključena u rad gradske uprave i koordinaciju poslova iz djelokruga Kabineta gradonačelnika.

Don Ante Mateljan jedno je od prepoznatljivijih imena crkvenog i akademskog života u Splitu. Redoviti je profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, doktor teologije i katedralni župnik.

Alijana Vukšić dugogodišnja je direktorica Turističke zajednice grada Splita i jedno od najpoznatijih imena splitskog turističkog sektora. Damir Jurač obnaša dužnost vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Splita.

Sanja Bakašun djeluje u gradskoj upravi kao viša savjetnica za odnose s javnošću iz Odsjeka za protokol, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju. Lorena Šipić, nekadašnja sportašica, danas je event menadžerica u gradskom društvu Žnjan i uključena je u organizaciju gradskih manifestacija.

Igor Maretić vezan je uz gradski sportski sustav te obnaša dužnost pročelnika za sport Grada Splita, odnosno ranije je bio voditelj Odsjeka za sport.

Na popisu su, uz navedena, još neka imena poznata u organizacijskim krugovima splitske Banovine, ali su široj javnosti možda manje poznata i upečatljiva.

Sudamja je tradicionalna splitska proslava blagdana svetog Dujma, zaštitnika Splita, i ujedno Dan grada Splita. Održava se svake godine 7. svibnja, a uz sam blagdan obično traje i nekoliko dana prije i poslije kroz mise, procesiju, sajam i kulturni program.