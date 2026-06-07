Evo što su nakon utakmice izjavili Dalić, Erlić, Pašalić i izbornik Slovenije...

Hrvatska je u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva pobijedila Sloveniju 2:1. Vodila je momčad Zlatka Dalića od 51. minute golom Luke Modrića, da bi Andraž Šporar izjednačio u 83. nakon greške Martina Baturine. Ipak, pobjedu Hrvatskoj donio je Mario Pašalić u sudačkoj nadoknadi. Evo prvih reakcija nakon utakmice, piše Index.

Erlić: "Zasluženo smo pobijedili"

"Nama možda bitna pobjeda za daljnji rad, ovo nam samo daje još motiva za ono što nas čeka. Imamo koji dan za odmor i dobru pripremu za utakmicu s Engleskom. Neke greške trebamo još popraviti, moramo biti koncentriraniji, ali bolje danas nego protiv Engleske. Stignemo popraviti greškice, ali mislim da smo zasluženo pobijedili", rekao je Martin Erlić i nastavio:

"Atmosfera? Kao i uvijek, super. Miks iskusnih i mladih igrača. Održavamo mentalitet i dobru atmosferu, to je ono što krasi nas Hrvate. To će nam biti jako bitno za Ameriku. Nadam se da ćemo tamo biti mjesec dana, ne bi bilo loše."

Mario Pašalić: "Trebala nam je ova pobjeda"

"Trebala nam je ova pobjeda nakon poraza nad Rujevici, radi pozitivnije atmosfere i lakšeg odlaska u Ameriku. Mislim da smo dobro igrali, unatoč tijesnom rezultatu. Kreirali smo dosta šansi, iako su i oni nama napravili par kontri, ali imamo vremena to poboljšati i mislim da će to dobro izgledati na Svjetskom prvenstvu", rekao je strijelac pobjednosnog pogotka i dodao:

"Klasična floskula, prijateljske utakmice su tu da vidimo na čemu treba raditi. Imamo dva sustava, izbornik će odlučiti što ćemo odigrati za koju utakmicu. Moj gol? Donio je nam pobjedu, idemo s osmijehom na licu i jedva čekamo SP. Kako ću provesti slobodan dan? S obitelji, u krugu najbližih. Na prvenstvu očekujem prolazak grupe pa ćemo dalje vidjeti."

Izbornik Slovenije: "Ne bi bilo u redu da ne navijam za Hrvatsku na SP-u"

Slovenski izbornik Boštjan Cesar rekao je: "Sretan sam kako smo odigrali, dobro smo parirali. Imali smo dosta čistih prilika iz kojih smo morali poentirati. Da smo prvi zabili, otišla bi utakmica u drugom smjeru. Moji igrači su odigrali 95 minuta na visokom nivou. Poraz boli, ali idemo dalje."

"Želim da igramo, da držimo loptu, da ne igramo samo na duge lopte. Moramo još puno raditi, to ne ide preko noći, ali smo na dobrom putu. Tko me zna, vrlo često sam u Zagrebu, supruga mi je iz Zagreba, puno prijatelja imam tu. To je moj drugi dom, često se vraćam i sretan sam tu", dodao je i poručio:

"Već sam rekao, ne bi bilo u redu da ne navijam za Hrvatsku na SP-u. S dosta igrača sam igrao, poznajem stručni stožer i navijat ću. Hrvatska je neugodna kad prođe grupu, pokazali su da mogu ići daleko, nadam se da će tako biti i sad."

Dalić: "Bilo je dobrih stvari, ali i loših koje moramo popraviti"

"Teška utakmica, dosta agresivna i živa. U prvom dijelu smo imali problema s brzim otvaranjem Slovenaca, nismo bili dobri u obrambenoj tranziciji. Imali su dva zicera, to nas brine. I primili smo gol iz naše greške, greške koštaju jako puno i to moramo popraviti. Bitno je da smo pobijedili, ali nismo napravili sve što smo htjeli", započeo je izbornik.

"Htjeli smo dati minutažu igračima, vratiti Kovačića, Modrića i Gvardiola u igru. Gvardiol je igrao cijelu utakmicu, to je plus, Luka i Kova su igrali manje. Bilo je dobrih stvarih, ali i loših koje moramo popraviti. Tehničke greške koje inače nismo radili, sad smo radili i protivnik nam je iz toga prijetio. Imamo još deset dana treninga i to moramo popraviti."

"Kovačić godinu dana nije igrao nogomet, bio je u ozljedi dva puta. Teško će doći u optimalnu formu, ali on nama treba u nekim situacijama, to je čovjek koji nam uvijek može pomoći. Luka je pauzirao mjesec dana, to ide nabolje, a Joško je odigrao cijelu utakmicu i mislim da smo ga dobili."

"Napadači? Imamo tri kvalitetna napadača sličnog stila. Budimir je imao dva zicera, šteta što nije zabio. Ovisno o utakmici, tako ću odlučiti. Zadovoljni smo s ovih deset dana treninga, utakmice su bile bolje, ali popravit ćemo."

"Marco Pašalić? To je ono što nam fali, brzina i energija, a on to donosi. On i Perišić imaju probojnost i centaršut i to je danas bilo solidno. Baturina i Sučić? Trebaju nam živost i energija, nema dileme oko njih dvojice. Tu su i Luka Sučić, Vlašić, Pašalić... Imamo rješenja, odabrat ćemo najbolje", zaključio je.