Evo što se sve događa u tijelu ako jedete banane svaki dan

Banane su odlična hrana i dobro ih je jesti svaki dan. One su hranjive, zasitne, dobar su izvor kalija, antioksidansa i vlakana. Banane mogu pomoći u smanjenju rizika od kroničnih bolesti, poboljšanju zdravlja crijeva...

Nutritivne vrijednosti jedne banane srednje veličine:

Kalorije: 105

Ugljikohidrati: 27 g

Vlakna: 3 g

Šećeri: 14 g

Bjelančevine: 1 g

Masnoće: 0 g

Natrij: 1,18 mg

Kalij: 422 mg

Evo što se događa u tijelu ako ih jedete svaki dan:

Imate više energije

Banane su dobar izvor ugljikohidrata, glavnog goriva vašeg organizma za proizvodnju energije. Također, sadrže vitamine B skupine, kao što su vitamini B3, B6 i B12, koji pomažu enzimima da oslobode energiju iz ugljikohidrata i učine je dostupnom vašem tijelu, piše 24 sata.

Banane mogu biti dio zdravog obroka ili međuobroka, a najbolje ih je jesti u kombinaciji sa zdravim mastima i/ili proteinima. Naime, ugljikohidrati se probavljaju brže od proteina ili masti, pa ako se jedu sami, znaju dovesti do skoka šećera u krvi i kasnijeg pada.

Spajanje banane sa zdravom masnoćom ili proteinima, poput šake badema ili šalice grčkog jogurta, stabilizirat će oslobađanje energije, a samim time održavati razinu šećera na stabilnijoj razini.

Održavate zdravu težinu

Jedete li banane kao dio uravnoteženog obroka, one će u vama stvoriti osjećaj sitosti i zadovoljstva, i samim time će šansa da posegnete za grickalicama biti manja.

Iako nema dokaza da banane izravno pridonose mršavljenju, one su zgodna i lako dostupna opcija koja se lako može uklopiti u obrazac prehrane koji pogoduje održavanju linije vitkom ili mršavljenju. Istraživanje iz 2023. objavljeno u 'Frontiers in Nutrition' pokazuje kako je povećanje unosa vlakana iz voća i povrća povezano s većim uspjehom u mršavljenju.

Povećavate unos vlakana

Banana srednje veličine sadrži oko 3 grama vlakana, a zna se da one imaju mnoge zdravstvene prednosti, uključujući i dulji osjećaj sitosti.

Pektin, posebna vrsta vlakana koja se nalazi u bananama, pomaže učinkovitijem eliminiranju otpada iz vašeg tijela. Valja imati na umu da, kako banane sazrijevaju, tako gube dio pektina, pa su zelenije ili manje zrele banane bolji izvor vlakana od prezrelih banana.

Banane, također, sadrže vrstu dijetalnih vlakana koja se nazivaju 'rezistentni škrob', a djeluju kao prebiotik odličan za stvaranje dobrih bakterija u crijevima.

Poboljšavate rad srca

Ovo voće je poznato kao odličan izvor kalija, a jedna banana srednje veličine sadrži ga oko 420 mg, to je 9 posto preporučenog dnevnog unosa.

Kalij se nalazi u svim tjelesnim tkivima i neophodan je za normalno funkcioniranje stanica. Važan je i za zdravo srce. DASH dijeta, koja se preporučuje pacijentima s dijagnozom ili rizikom od bolesti srca, povećava unos kalija iz voća i povrća.

Uzimanje dovoljno kalija kroz prehranu, također, doprinosi snižavanju krvnog tlaka. Znamo da je visoki krvni tlak jedan je od vodećih uzroka kardiovaskularnih bolesti, stoga je svakodnevna konzumacija hrane koja sadrži kalij važan dio zdravog načina života.

Smanjujete rizik od kroničnih bolesti

Manje poznata činjenica o bananama je to da su bogate spojevima koji imaju antioksidativna svojstva, prema istraživanju iz 2022. godine u 'International Journal of Food Properties'.

Osim toga, članak objavljen 2019. u 'Journal of Food Science and Technology' navodi kako 'banane imaju veći antioksidativni kapacitet od nekog bobičastog voća, začinskog bilja i povrća' i stoga mogu pomoći u smanjenju štetnih učinaka oksidativnog stresa na tijelo.

Oksidativni stres zna izazvati upale i oštetiti tkiva u tijelu. Ako se to nastavi kako starite, može dovesti do kronične upale - poznatog pokretača bolesti kao što su bolesti srca, dijabetes, rak i još mnogo toga.

Koliko banana bi trebalo pojesti u danu?

Iako ne postoji opće pravilo, jedna do dvije banane dnevno bile bi dovoljne.

- Iako, treba imati na umu da ih neki ljudi trebaju jesti s oprezom, Na primjer, pacijenti s kroničnom bubrežnom bolešću moraju ograničiti unos banana i druge hrane koja ima visoki udio kalija - savjetuju u Nacionalnom institutu za dijabetes te probavne i bubrežne bolesti (NIDDK).

Konzumiranje previše banana ili druge hrane bogate kalijem može dovesti do pojave viška kalija u tijelu, što se naziva i hiperkalijemija. To zna uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući i probleme sa srcem. Iako većina ljudi ne bi mogla pojesti toliko banana koliko je potrebno da se to dogodi, i to je nešto na što treba obratiti pozornost.

Banane je najbolje jesti kao i drugu zdravu hranu - umjereno, kao dio zdravog, uravnoteženog obrasca prehrane, prenosi eatingwell.com.