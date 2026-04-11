Evo što se događa u tijelu ako dva tjedna jedete chia sjemenke

Chia sjemenke slove kao superhrana, no kako točno utječu na organizam? Jedan je liječnik objasnio što se može dogoditi ako ih uvrstite u prehranu na samo dva tjedna, naravno, kao dio uravnoteženih obroka, a ne kao jedinu namirnicu. Uravnotežena prehrana ključna je za unos svih potrebnih proteina, ugljikohidrata, vlakana i vitamina, piše LADbible.

Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog specijaliziran za zdravlje crijeva i probavnog sustava, podijelio je svoja saznanja o učincima redovite konzumacije ovih sjemenki. Iako se spominje i jedan iznenađujući učinak, dr. Sethi naglašava da su chia sjemenke posebno korisne kada su dio cjelovite prehrane.

Sposobnost upijanja vode i bogatstvo hranjivih tvari

Chia sjemenke obično se jedu nakon što odstoje preko noći, natopljene u vodi, mlijeku ili jogurtu. Tko god je to probao, primijetio je da sjemenke znatno nabubre. Rezultat je gusta smjesa nalik pudingu ili kaši, koja se može jesti s voćem, orašastim plodovima ili drugim dodacima. Dr. Sethi objašnjava da je upravo ta karakteristika ključna za njihovo djelovanje.

"Chia sjemenke upijaju do 12 puta vlastite težine u vodi i tako vam pomažu da ostanete hidrirani", rekao je. Svakodnevnom konzumacijom osiguravate kontinuirani unos njihovih hranjivih tvari. One su, naime, bogate vlaknima i omega-3 masnim kiselinama, što donosi višestruke prednosti.

"Zbog visokog udjela vlakana, chia sjemenke odlične su za probavu i mogu vam pomoći da se dulje osjećate sitima", objasnio je dr. Sethi.

Pomoć pri regulaciji težine i neočekivani učinak na kožu

Upravo osjećaj sitosti koji pružaju može imati i dodatan pozitivan učinak, osobito za one koji paze na tjelesnu težinu. Budući da smanjuju osjećaj gladi, mogu biti koristan saveznik u prehrani. "To može pomoći u regulaciji tjelesne težine", istaknuo je dr. Sethi.

Nakon otprilike dva tjedna redovite konzumacije, mogli biste primijetiti još jednu promjenu na svojoj koži. Prema riječima dr. Sethija, koža bi mogla postati čišća i sjajnija. "Chia sjemenke osiguravaju hidrataciju i antioksidanse koji mogu pogodovati i vašoj koži, pa biste mogli primijetiti blaga poboljšanja u njezinoj teksturi i sjaju", pojasnio je, prenosi Index.