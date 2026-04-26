Evo što je Melania rekla Trumpu nakon pucnjave

Donald Trump progovorio je o dramatičnim trenucima tijekom večere u Washingtonu, otkrivši što mu je u trenutku pucnjave rekla prva dama Melania Trump.

Kako je ispričao, u prvi mah nije shvatio ozbiljnost situacije te je pomislio da je riječ o običnoj buci, poput pada poslužavnika. Za razliku od njega, Melania je odmah prepoznala da se događa nešto opasno i upozorila ga, prenosi Daily Mail.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodao je kako je za nju cijeli događaj bio iznimno stresan te da je u tim trenucima bila potpuno svjesna ozbiljnosti situacije.

Trump je također otkrio da ga je supruga i ranije znala upozoravati na rizike koje nosi njegova funkcija, ističući da je riječ o opasnom poslu.