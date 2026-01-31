Evo što je kazao Gonzalo Garcia nakon drugog uzastopnog poraza Hajduka

Gorica je pobijedila Hajduk 1:0 u prvoj utakmici subotnjeg programa 20. kola HNL-a. Dvoboj je odlučen u 44. minuti, u kojoj je Iker Pozo preciznim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio za sva tri boda domaće momčadi. Hajduk je tako drugi dio sezone otvorio s dva poraza jer je u prošlom kolu izgubio od Istre na Poljudu.

Hajduk je ostao na drugom mjestu s 37 bodova, četiri manje od vodećeg Dinama koji ima i utakmicu manje. Odigrat će ju protiv Vukovara u ponedjeljak. Gorica je danas prekinula niz od pet utakmica bez pobjede te je trenutačno osma s 22 boda. Utakmicu je na konferenciji za medije komentirao Gonzalo Garcia, trener Hajduka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Izgubili smo jer smo loše ušli u utakmicu, imali smo sreće da nam nisu zabili. Istra nam je, oni nam danas nisu. Ipak su nas kaznili. U drugom poluvremenu smo stvorili dovoljno da zabijemo neki gol, ali nismo uspjeli", rekao je Garcia na početku presice pa se krenulo na pitanja.

Kakva je ozljeda Šege?

Zasad ne znam, bio je težak teren, nadam se da nije ništa teško.

Mislite li dovesti nove igrače jer imate nekoliko ozljeda?

Ozljede uvijek stvaraju probleme, neki igrači su se morali brzo vratiti s oporavka. Ako ćemo biti iskreni, možete vidjeti u nekim situacijama da nas kažnjavaju zbog problema koje imamo. Prošli tjedan smo izgubili od ekipe koja je stvorila tri šanse, sada ponovno od ekipe koja je stvorila tri šanse, piše Index.