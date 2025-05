Evo s kim Gattuso ide po pobjedu. Pogledajte i što se sve mora poklopiti Hajduku da bi Kustić sletio helikopterom kraj Šubićevca

Rijeka (62 boda) ima najviše šanse osvojiti naslov, no neće biti lako protiv ove sezone sjajnog Slaven Belupa na Rujevici. Dinamo (62 boda) čeka kiks Rijeke na Maksimiru protiv Varaždina, dok Hajduk (60 bodova) ima najmanje šanse jer mora dočekati kikseve i Rijeke i Dinama uz pobjedu u Šibeniku.

Rijeka u međusobnim ogledima ima bolji omjer i od Dinama i od Hajduka ako dođe do istog broja bodova. No, ako sva tri kluba završe sa 63 boda, onda se gleda međusobni omjer tri kluba gdje je najbolji Hajduk.

Kovačević u čudnoj poziciji

Na Rijeci je pritisak najveći, na Hajduku najmanji. Trener Slavena Mario Kovačević i dalje se vrti u medijima kao najveći kandidat za klupu Dinama pa bi njegov uspjeh na Rujevici mogla biti i njegova ulaznica za Ligu prvaka sljedeće sezone.

Logičnije je da Kovačević u ovoj utakmici možda odmara najbolje igrače zbog utakmice uzvrata SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa u četvrtak koja je Slavenu puno važnija, ali to se neće dogoditi upravo zbog onog što smo spomenuli malo prije, piše Gol.hr.

Važna je i četvrta utakmica

U četvrtoj utakmici dana koja izravno ne odlučuje o mogućem prvaku, Istra 1961 gostuje u Osijeku. Ta je utakmica itekako bitna, jer se Puljani s Varaždinom i Slavenom bore za četvrto mjesto koje (možda) vodi u Europu.

Zašto možda? Ako Slaven Belupo sljedećeg tjedna osvoji kup onda on sigurno ide u Europu bez obzira na to tko na kraju bude četvrti. No klubovi to neće znati te računaju kako je Rijeka favorit na Rujevici u uzvratu nakon 1:1 u Koprivnici.

Također, ta je utakmica u Osijeku bitna jer Slaven Belupo i Varaždin ovisno o toj utakmici moraju gristi kod Rijeke i Dinama. Ukoliko Istra bude blizu pobjedi, neće biti lako konkurentima za naslov na Maksimiru i Rujevici.

Sve je dakle jako povezano, sve je jako, jako neizvjesno zbog čega je ovo najuzbudljivija završnica jedne sezone možda i u povijesti domaće nogometne lige.

Kustić i Pehar čekaju na Bosiljevu

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić čekat će s peharom prvaka u mjestu Bosiljevo gdje se križaju autoceste za Zagreb, Split i Rijeku. Utakmicu će gledati u jednoj kući ispred koje će ga čekati za pokret spreman helikopter s kojim će se u nekom trenutku zaputiti na sjever, zapad ili jug zemlje.

Rijeka će biti prvak ako: Pobijedi Slavena Remizira sa Slavenom, Dinamo izgubi, a Hajduk pobijedi Remizira sa Slavenom, a Dinamo izgubi Izgubi od Slavena, Dinamo izgubi, a Hajduk remizira

Dinamo će biti prvak ako: Pobijedi Varaždin, a Rijeka remizira ili izgubi Remizira s Varaždinom, a Rijeka izgubi i Hajduk ne pobijedi

Hajduk će biti prvak ako: Pobijedi Šibenik, a Rijeka i Dinamo remiziraju Pobijedi Šibenik, Dinamo remizira i Rijeka izgubi Pobijedi Šibenik, Dinamo i Rijeka izgube

Hajduk je objavio svoj sastav za Šibenik: Silić - Prpić, Elez, Uremović - Hrgović, Krovinović, Rakitić, Kalik - Rusyn, Livaja, Trajkoviski.

Standings provided by Sofascore