Evo s kim Dinamo može igrati u nokaut-fazi Europa lige

Dinamo je poražen u Danskoj od Midtjyllanda s 0:2, no unatoč tom porazu uspio je izboriti plasman u nokaut-fazu Europa lige. Zagrebački klub ligašku fazu natjecanja završio je na 23. mjestu tablice, što znači da će u doigravanju igrati protiv Genka ili Bologne.

Podsjetimo, prvih osam momčadi ligaške faze plasiralo se izravno u osminu finala, dok klubovi od 9. do 24. mjesta moraju igrati dodatno međukolo. Parovi doigravanja unaprijed su određeni prema poretku: deveti i deseti klub ždrijebaju s 23. i 24., jedanaesti i dvanaesti s 21. i 22. i tako dalje.

Dinamo, koji je završio 23., te Brann, koji je 24., igrat će protiv Genka ili Bologne, ovisno o ishodu ždrijeba. Ždrijeb play-off runde nokaut-faze održat će se u petak, 30. siječnja. Prva utakmica igra se u četvrtak, 19. veljače, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije. Dinamo već zna da će prvu utakmicu igrati kod kuće, a uzvrat u gostima.

Genk ili Bologna kao mogući protivnici

Genk je ligašku fazu završio na devetom mjestu s 16 bodova. U Europi je pobjeđivao Malmö, Basel, Utrecht, Bragu i Rangerse, remizirao s Betisom, a poražen je od Ferencvaroša i Midtjyllanda. U belgijskom prvenstvu trenutačno je na 11. mjestu, s čak 20 bodova zaostatka za vodećim Anderlechtom. Prema Transfermarktu, vrijednost momčadi procjenjuje se na 143 milijuna eura, više nego dvostruko više od Dinamove, koja iznosi 61 milijun eura.

Bologna je završila deseta s bodom manje od Genka, a plasman na to mjesto osigurala je pogotkom za 3:0 u sudačkoj nadoknadi protiv Maccabija. U ligaškoj fazi pobijedila je Celtu, Salzburg i FCSB, remizirala s Brannom, Celticom i Freiburgom, a poražena je od Aston Ville. Vrijednost momčadi procjenjuje se na 290 milijuna eura, dok je u talijanskom prvenstvu trenutačno osma.