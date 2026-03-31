Evo s kim će Splitsko-dalmatinska županija u budućnosti surađivati

U zgradi Splitsko-dalmatinske županije danas je svečano potpisano Pismo namjere o uspostavljanju suradnje između Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj, čime je formalizirana odluka donesena na sjednici Županijske skupštine održanoj 23. veljače 2026. godine. Pismo namjere potpisali su župan Blaženko Boban i čelnik Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj Ivan Gugan, čime je otvoreno novo poglavlje suradnje usmjereno na jačanje kulturnih, obrazovnih i društvenih veza.

Župan Boban istaknuo je kako ga je posebno impresionirala razina organiziranosti hrvatske zajednice u Pečuhu i okolici, naglasivši njihov uspjeh u području kulture, obrazovanja i povlačenja europskih sredstava:

"Posebno je važno što imaju cjelovit sustav obrazovanja na hrvatskom jeziku – od vrtića do fakulteta, što je ključno za očuvanje identiteta i jezika. Ova suradnja dodatno će učvrstiti naše veze i omogućiti nove projekte na obostranu korist", poručio je Boban. Naglasio je i važnost povezivanja s Hrvatima izvan domovine kroz aktivnosti Matice iseljenika Hrvatske, podsjetivši na dosadašnje posjete hrvatskim zajednicama u Italiji i Rumunjskoj, kao i planove za daljnju suradnju.

S druge strane, Gugan je istaknuo kako ova inicijativa predstavlja važan korak u jačanju institucionalne podrške Hrvatima u Mađarska. "Ova suradnja donosi veliku priliku za predstavljanje naše kulture i identiteta, ali i dodatno učvršćivanje veza s domovinom. Vjerujem da će razmjena iskustava i zajednički projekti donijeti korist svim uključenima", naglasio je Gugan.

U sklopu događanja, kulturnu dimenziju suradnje dodatno će obogatiti gostovanje Hrvatskog kazališta u Pečuhu. Intendant kazališta Slaven Vidaković istaknuo je kako ovakvi projekti predstavljaju važan most između hrvatske i mađarske kulture.