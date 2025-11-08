Evo koliku bi otpremninu Dinamo morao isplatiti Kovačeviću u slučaju otkaza

Strateg Modrih Mario Kovačević našao se pod sve većim pritiskom nakon poraza 0:3 od Celte u 4. kolu Europske lige, koji je dodatno produbio krizu u Maksimiru. I dok se sve glasnije govori o njegovoj smjeni, iz kluba zasad poručuju – promjena trenera nije na stolu.

Međutim, iza kulisa se itekako računaju potencijalni troškovi otkaza, piše gol.hr.

Dinamo bi morao isplatiti 240.000 eura

Prema informacijama Jutarnjeg lista, u slučaju da Dinamo odluči raskinuti suradnju s Kovačevićem, treneru bi bila isplaćena otpremnina u visini šest mjesečnih plaća.

Budući da Kovačević zarađuje 40 tisuća eura mjesečno, ukupni iznos otpremnine iznosio bi 240.000 eura.

Već "izgorjeli" na otkazima

Podsjetimo, Dinamo je prošle sezone promijenio čak tri trenera, a svi ti raskidi ugovora klub su skupo koštali, dok se željeni rezultati – nisu dogodili.

Upravo zato, Maksimir trenutno ne želi brzopletu odluku, već se nada da će Kovačević uspjeti stabilizirati momčad.