Evo koliko je Hajduk zaradio prošle godine

Splitski je klub objavio da je u prošloj kalendarskoj godini uprihodio 32 i pol milijuna eura te da je godinu završio s dobiti od šest i pol milijuna eura. Ostvaren je rast u prihodima od 28 posto u odnosu na 2024. godinu.

Hajduk je najviše zaradio od prodaje ulaznica i komercijalnih proizvoda, ukupno 17 milijuna eura. Klub najviše troši na plaće igrača, blizu 13 milijuna eura, a ukupno na sve zaposlenike potrošio je 21 milijun eura. Detaljan financijski izvještaj možete pogledati OVDJE.

Komentar uprave na financijske rezultate

"Hajduk se suočava s ozbiljnim problemom dotrajale infrastrukture. Problematika stadiona dogoročno ograničava rast prihoda VIP loža, ugostiteljstva i općenito komfora koji moderni navijač očekuje. Klub se bori s neravnotežom između kratkoročne imovine i kratkoročnih obaveza.

Poslovni model uvelike se oslanja na uspjeh prve momčadi i rad Akademije Luka Kaliterna. Neuspjeh u kvalifikacijama za europska natjecanja izravno znači gubitak milijunskih prihoda od UEFA-e, dok izostanak Proizvodnje mladih igrača za prvu momčad ugrožava glavni izvor prihoda - transfere.

Sportski neuspjeh stvara začarani krug: manji prihodi vode do slabijeg igračkog kadra, što opet smanjuje šanse za buduće uspjehe. Kao vodeći regionalni sportski brend, Hajduk je pod stalnim pritiskom javnosti i dionika.

Svaka strateška odluka mora balansirati između financijske odgovornosti i očekivanja navijača, što može dovestti do pritiska na donošenje kratkoročnih, financijski riskantnih odluka nauštrb dugoročne stabilnosti.

Problem dotrajale infrastrukture rješavamo kroz intenzivan dijalog i stratešku suradnju s Gradom Splitom. Poseban fokus stavljen je na restrukturiranje financijskih obaveza i usklađivanje s pravilima UEFA-e vezanima za financijsku održivost.

Uspješna realizacija transfera, poput onog igrača Mlačića u Udinese, dokazuje postojanje potražnje i sposobnost kluba da generira značajne gotovinske priljeve u kratkom roku radi pokrivanja dospjelih obaveza", stoji u komentaru Uprave Hajduka na kraju izvješća, piše Index.