Vozilo zadimilo tijekom vožnje na Jadranskoj magistrali

U Makarskoj je danas u 17:30 sati došlo do tehničkog kvara na osobnom vozilu, koji je izazvao pojavu dima i privremenu uzbunu među sudionicima u prometu.

Prema dostupnim informacijama, do problema je došlo zbog tehničkog kvara, a iako su na teren izašli vatrogasci, sve je do njihovog dolaska stavljeno pod kontrolu.

Putnici iz vozila odmah su izašli, a u pomoć su im priskočili sa obližnje benzinske postaje.

U događaju nitko nije ozlijeđen. Nastala je materijalna šteta, kao i gužva na prometnici.