Evo koliko je Dinamo zaradio plasmanom u Europa ligu

Dinamo će i ove sezone igrati u Europskoj ligi, a kao hrvatski doprvak izborio je izravan plasman u to natjecanje. Stručnjaci s platforme Football Meets Data, specijalizirane za primijenjenu nogometnu statistiku, objavili su financijske podatke svih klubova u natjecanju, pa je poznato koliko je svatko zaradio do sada, piše Index.

Zagrebački klub nalazi se na 15. mjestu ljestvice s nešto manje od 12 milijuna eura. U tu svotu uračunat je iznos za ulazak u grupnu fazu, novac od televizijskih prava i prihod temeljen na klupskom koeficijentu. Svaka pobjeda u grupnoj fazi donosi 630 tisuća eura, a remi 210 tisuća. Dodatna sredstva osiguravaju se plasmanom i prolaskom u iduću fazu.

Dinamo će na Maksimiru ugostiti Betis, Fenerbahče, FCSB i Celtu Vigo, dok će u gostima igrati protiv Lillea, Midtjyllanda, Malmöa i Maccabija Tel-Aviv. Europa liga drugu sezonu će se igrati u novom formatu, koji je predstavljen prošle godine.

Natjecat će se 36 momčadi koje dijele istu tablicu. Osam momčadi s najvećim brojem bodova ide izravno u osminu finala. One koje se plasiraju od 9. do 24. mjesta ulaze u doigravanje za mjesto u osmini finala.

Dinamo se izravno plasirao u Europa ligu

Dinamo je prošle sezone nastupao u Ligi prvaka, u kojoj je skupio 11 bodova. Iako su postojale minimalne šanse da s tim brojem bodova ispadne, ipak je završio na 25. mjestu i nije se plasirao u doigravanje za osminu finala.

Dinamo nije morao ove sezone prolaziti kroz kvalifikacije za Europa ligu, već se izravno kvalificirao kao druga momčad hrvatskog prvenstva. Prve utakmice Europa lige igrat će se 24. i 25. rujna, a zadnje kolo grupne faze je 29. siječnja sljedeće godine. Finale je na rasporedu 20. svibnja 2026. godine u Istanbulu.