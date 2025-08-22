Evo koliko energije troši jedan upit na Googleovoj umjetnoj inteligenciji

Potražnja za umjetnom inteligencijom brzo se povećava, što znači da se širi i infrastruktura koja to omogućuje - podatkovni centri i elektrane koje ih opskrbljuju. Nedostatak konkretnih podataka o tome koliko točno energije umjetna inteligencija koristi stvorio je zabrinutost i raspravu o tome kako ta potražnja utječe na okoliš. Novi podaci tvrtke Google nadaju se da će to promijeniti.

Tvrtka je prvi put u industriji objavila procjene o potrošnji energije i emisijama svog Gemini chatbota. Prosječni tekstualni upit Gemini koristi "0,24 vat-sata (Wh) energije, emitira 0,03 grama ekvivalenta ugljičnog dioksida (gCO2e) i troši 0,26 mililitara (ili oko pet kapi) vode", rekao je Google u četvrtak, uspoređujući utjecaj po upitu s "gledanjem televizije manje od devet sekundi".

Naravno, to je samo jedan prosječni upit. Google je procijenio da je Gemini u ožujku imao 350 milijuna mjesečnih korisnika (gotovo polovica procjena korisnika ChatGPT-a); Ovisno o tome koliko ljudi u bilo kojem trenutku postavlja upite Geminiju, za što poslovni klijenti koriste chatbot i napredni korisnici šalju složenije upite, te sekunde se mogu zbrojiti.

Google je objavio okvir za praćenje emisija, energije i potrošnje vode svojih Gemini aplikacija, rekavši da su njegovi nalazi "znatno niži od mnogih javnih procjena" resursa koje umjetna inteligencija troši.