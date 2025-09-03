Evo koliko danas koštaju školske torbe, pernice i bilježnice, a koliko su koštale prije 5 godina

Idućeg ponedjeljka, 8. rujna, osmoškolci i srednjoškolci vraćaju se u školske klupe nakon skoro tromjesečnih ljetnih praznika.

Kao i svake godine, početak rujna donosi nimalo zanemariv financijski izdatak roditeljima školaraca - kupovinu školskog pribora i opreme, a i udžbenika u onim sredinama gdje ih učenici ne dobivaju besplatne, piše N1.

Prema izračunima trgovaca i udruga potrošača, navedenih u tom tekstu, ove godine roditelji za jedno dijete trebaju osigurati između 600 i 900 eura kako bi pokrili sve troškove opreme za školu (torba, pernica, bilježnice i slično), dok su 2016. godine morali izdvojiti između 1.500 i 3.000 kuna, što bi danas bilo između 200 i 400 eura. No, precizniji pokazatelj je udio troškova za školarca u prosječnoj mjesečnoj neto plaći onda i sada. U 2016. je to bilo 26 do 53 posto prosječne mjesečne plaće, a danas od 43 do 65 posto.

Usporedba s cijenama iz 2020.

No usporedba tih troškova od prije deset (školskih) godina i danas velikoj većini roditelja nije relevantna jer tadašnja djeca školskog uzrasta danas većinom to više nisu. Jedino oni koji su tada bili u nižim razredima osnovne škole sada će u završne razrede srednje škole. A troškovi za srednjoškolce donekle su manji jer za pretpostaviti je da njima ne trebaju anatomske torbe, nego jednostavni ruksaci, a također ni velike pernice s kompletom drvenih bojica i flomastera, nego one najobičnije u koju stanu obična ili tehnička olovka, gumica i šiljilo.

Provjerili smo stoga u arhiviranim i aktualnim školskim katalozima nekoliko velikih trgovačkih lanaca kakve su bile cijene školskog pribora i opreme za školarca prije pet godina, na početku školske godine 2020./2021. i sada. U obzir smo uzeli prosječne cijene pernica, školskih torbi i bilježnica.

Školske torbe

Jednostavniji školski (sportski) ruksaci prije pet godina koštali su u prosjeku oko 150 kuna (sadašnjih 20-ak eura) dok danas koštaju između 35 i 40 eura.

Cijena kvalitetnijih i većih ruksaka, odnosno školskih torbi ergonomskog dizajna s prilagodljivim naramenicama i bočnim pretincima prije pet godina bila je oko 350 kuna. Danas takvi koštaju od 70 pa do stotinu eura, odnosno od 530 do 750 nekadašnjih kuna.

Pernice

Najobičnije pernice, najčešće one valjkastog oblika s jednim patentnim zatvaračem, prije pet godina su u prosjeku koštale pedesetak kuna. Danas smo ih u katalozima našli do šest do devet eura, odnosno od 45 do 70 nekadašnjih kuna.

Manje, preklopne pernice s pripadajućim priborom (bojice, flomasteri, olovka, gumica, šiljilo, ravnalo...) prije pet godina najčešće su koštale između 100 i 150 kuna. Danas pak od 15 do 25 eura (115 do 190 kuna) ako nisu na popustu.

Onih najvećih pernica ('na dva kata') s punim priborom ima od tridesetak do pedesetak eura, dok su one 'markirane' skuplje i od mnogih školskih torbi dosežući cijenom do 90 eura. Prije pet godina te su veće pernice najčešće koštale od 150 do 300 kuna ili današnjih 20 do 40 eura.

Bilježnice

Iako pojedinačno nisu (pre)skupe, bilježnice su poveća stavka za roditelje školaraca jer za svaki školski predmet treba po jedna. A i kada se ispišu do kraja, treba kupiti nove tako da su cjelogodišnja stavka u kućnom budžetu za školarca.

One veće bilježnice, formata A4 s 40 listova, ovisno o kvaliteti, odnosno debljini korica koštaju od 80 centi (6 kuna) do 2,50 eura (19 kuna) dok su prije pet godina koštale od 3 do 16 kuna.

Bilježnice manjeg, A5 formata, također ovisno o kvaliteti i debljini listova, prije pet godina koštale su od dvije do osam kuna, dok su im sada cijene u rasponu od 0,30 (2,26 kuna) do 1,70 eura (12,8 kuna).