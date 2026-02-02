Evo koliko će novca rukometaši dobiti od države za medalju

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu. U utakmici za treće mjesto momčad Dagura Sigurdssona pobijedila je Island s 34:33. Druga je ovo medalja zaredom za Hrvatsku. Prošle su godine osvojili drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Veliki uspjeh reprezentacije zasjenila je drama s dočekom u Zagrebu kojeg neće biti. Podsjetimo, rukometaši su izrazili želju da im na dočeku nastupi Marko Perković Thompson, ali Grad Zagreb je odbio taj zahtjev. Igrači su nakon toga odbili bilo kakvu vrstu dočeka te će u 12 biti samo na prijemu kod hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

Nagrada od 5250 eura

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina potvrdio je koliko će novaca dobiti rukometaši za veliki uspjeh. Svakom igraču, članovima stručnog stožera te djelatnim stručnim osobama u Savezu bit će isplaćen iznos od 5250 eura.

- Čestitam našim rukometašima na ovom velikom uspjehu. Ovo je dokaz da se radi o zlatnoj generaciji koja je već ostavila dubok trag, a siguran sam da će nastaviti postizati velike rezultate i u godinama koje dolaze. Ovdje sam ispred Vlade kako bih ih dočekao, a u podne će ih primiti i predsjednik Vlade Andrej Plenković - rekao je Glavina, piše Index.