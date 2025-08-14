Evo koliko će navijača Hajduka večeras s stadiona bodriti Bijele

Nogometaši Hajduka večeras u 20:45 sati gostuju na stadionu Air Albania u Tirani, gdje će odmjeriti snage s Dinamo Cityjem u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Nakon pobjede od 2:1 na Poljudu, splitski sastav u Albaniju stiže s ulogom favorita.

U prvom dvoboju Hajduk je stvorio niz prilika za uvjerljiviji trijumf, no presudili su pogoci Brune Durdova u 48. i Abdoulieja Bambe Sanyanga u 63. minuti. Za goste je mrežu zatresao Dejvi Bregu u 37. minuti, čime je Dinamo City ostao u igri za prolazak dalje.

Večerašnji susret sudit će ukrajinski trojac predvođen glavnim sucem Denysom Shurmanom, uz pomoćnike Viktora Niznika i Svitlane Grushko. Četvrti sudac bit će Dmytro Kubriak.

Prijenos utakmice moći će se pratiti isključivo na kanalu HDTV, dostupnom samo pretplatnicima MaxTV paketa, uz mjesečnu cijenu od dva eura.

Preko 1.500 navijača osiguralo je svoju ulaznicu za današnju utakmicu u Tirani na stadionu #AirAlbania, što dodatno doprinosi uzbuđenju pred susret.